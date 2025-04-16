Золотое «Посольство»: барный особняк взял первое место премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025»

На днях команда «Посольства» – совместного проекта Manufactur Group и Milimon Team – вернулась из Москвы, где проходил финал премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025». Барный особняк взял – барабанная дробь! – золото: узнали у сооснователя «Посольства» Артема Воробьева больше про действительно сильную конкуренцию и посвящение победы коллеге и близкому другу всего холдинга.
Артем Воробьев
Сооснователь «Посольства»
Премия состояла из двух блоков, первый из которых был отведен под презентацию проектов. Каждому давали по полчаса, чтобы рассказать про концепцию, презентовать блюда и напитки. Кстати, к этому мы готовились всю ночь до мероприятия – прямо в поезде! На презентации успели познакомиться с другим номинантами – конкуренты в этот раз были мощные, те самые «мастодонты гастро-бизнеса». Например, «Пища Династии Минь» из Питера, «Закрома» из Ярославля и «Аулак» из Казани – яркие и самобытные проекты, восстанавливающие культурный код своего региона, с сильными концепциями, интересными презентациями и сторителлингом. Крайне интересная история с рестораном «Садко» из Красноярска: ребята воссоздали советский ресторан, в здании речного вокзала, памятнике архитектуры XX века. Настоящий пример!
Мы до конца не понимали, займет ли «Посольство» призовое место, ведь конкуренция в 2025-ом – повторюсь – была одной из сильнейших за последние годы. Конечно, от этого наша победа ощущается нами иначе – она показательна: это заслуга каждого человека, кто приложил руку к проекту, каждого, кто внес свой вклад для большого дела.
«Золотую пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» мы посвятили нашему другу, коллеге, единомышленнику Илье Богданову, который также должен был ехать с нами на премию. Он внес значительный вклад не только в нашу победу, наш холдинг, но и в становление целой барной культуры Самары.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)