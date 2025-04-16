Золотое «Посольство»: барный особняк взял первое место премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025»

Сооснователь «Посольства»

Премия состояла из двух блоков, первый из которых был отведен под презентацию проектов. Каждому давали по полчаса, чтобы рассказать про концепцию, презентовать блюда и напитки. Кстати, к этому мы готовились всю ночь до мероприятия – прямо в поезде! На презентации успели познакомиться с другим номинантами – конкуренты в этот раз были мощные, те самые «мастодонты гастро-бизнеса». Например, «Пища Династии Минь» из Питера, «Закрома» из Ярославля и «Аулак» из Казани – яркие и самобытные проекты, восстанавливающие культурный код своего региона, с сильными концепциями, интересными презентациями и сторителлингом. Крайне интересная история с рестораном «Садко» из Красноярска: ребята воссоздали советский ресторан, в здании речного вокзала, памятнике архитектуры XX века. Настоящий пример!

Мы до конца не понимали, займет ли «Посольство» призовое место, ведь конкуренция в 2025-ом – повторюсь – была одной из сильнейших за последние годы. Конечно, от этого наша победа ощущается нами иначе – она показательна: это заслуга каждого человека, кто приложил руку к проекту, каждого, кто внес свой вклад для большого дела.

«Золотую пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» мы посвятили нашему другу, коллеге, единомышленнику Илье Богданову, который также должен был ехать с нами на премию. Он внес значительный вклад не только в нашу победу, наш холдинг, но и в становление целой барной культуры Самары.