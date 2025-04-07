На День космонавтики в Vivi приготовили очередную лекцию из цикла «Искусство на ужин»

Команда итальянского ресторана совместно с арт-клубом «Худрук» приготовили настоящее космическое путешествие с лекцией, гастрономическим сетом и сомелье-сопровождением.

Лекторий «Искусство на ужин», который команда итальянского ресторана Vivi придумала совместно с арт-клубом «Худрук», продолжает свою работу! День космонавтики в ресторане отметят полноценным космическим путешествием, для которого бренд-сомелье Станислав Ухин приготовил подборку изысканных букетов из Сицилии, а шеф-повар Илья Полосин со своей командой разработал космический гастрономический сет. За искусство на ужине будет отвечать арт-критик и искусствовед Сергей Баландин – он расскажет о том, как художники представляли себе покорение Вселенной. Путешествие начнется 12 апреля в половину шестого.