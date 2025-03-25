18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

«Волжские сезоны» начинают отбор участников

В этом году в пятый раз пройдет фестиваль регионального продукта «Волжские сезоны» – настоящий праздник для гурманов начнется 1 июня. Отличием фестиваля этого года станет расширенная программа, которую организаторы готовят при поддержке Министерства туризма Самарской области. Важный момент: подать заявку на участие в юбилейных «Волжских сезонах» можно уже сегодня – не упустите свой шанс поэкспериментировать с новыми блюдами, привлечь новых посетителей и стать одной из визитных карточек своего региона.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: