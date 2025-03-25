«Волжские сезоны» начинают отбор участников

В этом году в пятый раз пройдет фестиваль регионального продукта «Волжские сезоны» – настоящий праздник для гурманов начнется 1 июня. Отличием фестиваля этого года станет расширенная программа, которую организаторы готовят при поддержке Министерства туризма Самарской области. Важный момент: подать заявку на участие в юбилейных «Волжских сезонах» можно уже сегодня – не упустите свой шанс поэкспериментировать с новыми блюдами, привлечь новых посетителей и стать одной из визитных карточек своего региона.