«Искусство на ужин» в Vivi

В среду 19 марта в итальянском ресторане Vivi начнется серия уникальных лекций «Искусство на ужин». Созданный в коллаборации с арт-клубом «Худрук» лекторий откроет выступление эксперта, историка и коллекционера ароматов Владислава Басова, который перенесет гостей ресторана в прошлое, расскажет, как букет на классическом фламандском натюрморте XVI века можно интерпретировать в аромате, и подробно объяснит, что такое неогурманика – актуальный тренд, меняющий восприятие парфюмерии. А для того, чтобы создать правильную атмосферу у этого ольфакторного путешествия, команда Vivi приготовила коктейльный велкам и интересные гастрономические закуски, а магазин нишевой парфюмерии Manufactura Store – редкие ароматы из своей коллекции.

Лекция Владислава Басова начнется в 18:30, количество мест ограничено и столики лучше бронировать заранее: +7(846)205-08-25