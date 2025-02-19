Ветка, которой рады! Барный особняк «Посольство» вошел в список финалистов премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Сооснователь «Посольства»

«Пальмовая ветвь» – это значимая премия в индустрии. И быть среди финалистов – очень престижно. Это показывает, что наша команда двигается в правильном направлении. Увидим, какие возможности откроются перед нами после, но мы готовы двигаться дальше и удивлять своими проектами не только жителей Самары, но и гостей нашего города. Будем рады видеть каждого у нас в своих проектах».