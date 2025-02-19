Ветка, которой рады! Барный особняк «Посольство» вошел в список финалистов премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Барный особняк «Посольство» стал финалистом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в 2025 году – и этим стоит гордиться! Напомним, уникальное заведение с несколькими концептуальными залами, широкой коктейльной картой и любовью – к сохранению и реставрации – открылось в городе в 2023 году благодаря союзу Ассоциации ресторанов Milimon Team и Manufacture group в особняке купца Савельева.
Идем отмечать и поздравлять, а перед этим – обязательно читаем интервью для премии «ТОП-50». Ну, они!
Артем Воробьев
Сооснователь «Посольства»
«Пальмовая ветвь» – это значимая премия в индустрии. И быть среди финалистов – очень престижно. Это показывает, что наша команда двигается в правильном направлении. Увидим, какие возможности откроются перед нами после, но мы готовы двигаться дальше и удивлять своими проектами не только жителей Самары, но и гостей нашего города. Будем рады видеть каждого у нас в своих проектах».
Комментарии (0)