Lunasole приглашает отметить кульминацию коллаборации с Собака.ru

В четверг 30 января в Lunasole будут отмечать кульминацию коллаборации с Собака.ru: ресторан на один вечер превратится в секретный контактный бар, где бармены в формате small talk раскроют истории легендарных напитков. Всех гостей праздника ждет презентация мерча Собака.ru и другие увлекательные события и неожиданные встречи. А еще мы узнаем, кто станет обладателем сертификата номиналом 100 000 рублей в ресторан Lunasole, разворота с героем в фотопроекте для февральского номера Собака.ru, сертификата номиналом 60 000 рублей в сеть салонов оптики «Роскошное зрение», сумки Vagtoma Bags и мерча от Lunasole | Собака.ru | Tselovalnik.

Ведущим праздника назначен Игорь Гейдман, а за музыку будут отвечать Алексей Валиневич и Алексей Тилли.

Вход свободный, праздник начнется в восемь вечера, забронировать стол можно по телефону: +7(846) 202-00-20.