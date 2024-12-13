Сколько вариантов оливье должно быть на новогоднем столе? Отвечает команда «Перчини»!

К Новому году в меню итальянских ресторанов появилось три вида традиционного праздничного салата. И не только!

В ресторанах сети «Перчини» все уже готово к проводам старого города и встрече нового: за волшебную праздничную атмосферу отвечает яркий новогодний декор, а для того, чтобы у каждого гостя была возможность подарить себе самое настоящее новогоднее застолье, в меню есть все, что нужно для праздника. Кроме привычных «Маргариты» или «Карбонары» можно попробовать пиццу «Сальсичча» на выдержанном тесте с воздушными бортиками и грузинским копченым сыром и пасту «Фрутти ди маре», в которой смешались дары моря и овощи: к кальмарам и креветкам добавили кабачки, помидоры, салат-рукколу и несколько видов сыров!

И, разумеется, какой же новогодний стол без оливье! В «Перчини» предлагают сразу три варианта традиционного праздничного салата: с копчёным цыплёнком, с креветками и с лососем.