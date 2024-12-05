Кто хочет отправиться в итальянские каникулы? Поможет яркая коллаборация Lunasole х Собака.ru!

5 декабря начались итальянские каникулы, которые команды гастро-гедонистов Lunasole и Собака.ru устроили для всей Самары!
Как давно, signore e signori, вы были в Италии? Команды гастро-гедонистов Lunasole и Собака.ru предлагают устроить небольшие каникулы со вкусом Италии прямо в разгар декабря: яркая коллаборация Lunasole х Собака.ru покажет, как простые – но очень «итальянские»! – продукты могут стать настоящим гастрономическим открытием!
В Эмилии-Романьи встретился сладкий перец, с которым местные повара творят настоящую фантастику, Пьемонт, славящийся своими фруктами, удивил местной вишней, а в Фриули-Венеции-Джулии открытием стала клюква, которая выращивается в особых климатических условиях.
Не упускайте свой шанс! С 5 декабря и до 30 января в меню CANI DA VACANZA ITALIANI будут представлены четыре специалитета italiani регионов:
И это не все! С 5 декабря по 30 января, каждый гость Lunasole, который закажет коктейль из меню Cani Da Vacanza Italiani, становится участником розыгрыша. Это отличная возможность выиграть сертификат номиналом 100 000 рублей в ресторан Lunasole, разворот с героем в фотопроекте февральского номера Собака.ru или подарки от партнеров коллаборации: «Роскошное зрение» / VAGTOMA BAGS / Tselovalnik.
А за активность в социальных сетях можно получить special-приз: посещение секретной коктейльной комнаты Lunasole!
Подробности проведения розыгрыша на сайте lunasole.ru/ls
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