Кто хочет отправиться в итальянские каникулы? Поможет яркая коллаборация Lunasole х Собака.ru!

5 декабря начались итальянские каникулы, которые команды гастро-гедонистов Lunasole и Собака.ru устроили для всей Самары!

Как давно, signore e signori, вы были в Италии? Команды гастро-гедонистов Lunasole и Собака.ru предлагают устроить небольшие каникулы со вкусом Италии прямо в разгар декабря: яркая коллаборация Lunasole х Собака.ru покажет, как простые – но очень «итальянские»! – продукты могут стать настоящим гастрономическим открытием!

В Эмилии-Романьи встретился сладкий перец, с которым местные повара творят настоящую фантастику, Пьемонт, славящийся своими фруктами, удивил местной вишней, а в Фриули-Венеции-Джулии открытием стала клюква, которая выращивается в особых климатических условиях.