Волжские сезоны получили федеральное признание: гастрономический фестиваль отметили на Russian Event Awards

В финале ХIII Международной премии в области событийного туризма фестиваль, который организовала команда «Ресторанной компании Поляна» получил высокие оценки от экспертного жюри.

В самом конце ноября делегация «Ресторанной компании Поляна» – коммерческий директор Ольга Жорникова, операционный директор по маркетингу Анастасия Волкова и бренд-шеф концепций «Кэрри» и «Du Pain» Александр Обидин – отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить проект гастрономического фестиваля «Волжские сезоны» в финале ХIII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

После того, как члены экспертное жюри премии попробовали заливное из мяса рака с конфетой из паштета рака на подушечке из пралине, бородинского хлеба и фундука, в хрустящей тарталетке, вопрос о победителе номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше 100 000 человек» больше не поднимался. Все члены жюри получили приглашения на следующий – он станет юбилейным! – фестиваль и крафтовые подарочные наборы в экостиле, а команда «Ресторанной компании Поляна» - памятные дипломы и напутствие продолжать возрождение волжской кухни.