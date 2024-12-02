Где отметить Новый год большой компанией? Отвечает команда «Перчини»

Команда итальянского ресторана на Набережной готова сделать предложение, от которого невозможно отказаться.

Есть на Руси такая традиция: собраться под конец декабря года с друзьями или коллегами за полным столом, чтобы вспомнить самое хорошее, что случилось в году уходящем, и хорошенько подготовиться к встрече года наступающего. Для всех, кто эту славную традицию почитает и чтит, команда ресторана «Перчини на Набережной» напоминает, что для проведения новогодних банкетов они выделили три дня: 25, 26 и 27 декабря.

Кроме обязательных составляющих праздника – мы про роскошную итальянскую кухню и Деда Мороза со Снегурочкой – в праздничной программе есть конферанс (и неподражаемые импровизации на саксофоне) от Игоря Гейдмана, живой вокал от Анастасии Милюткиной и Екатерины Суворовой, игры в стиле «Форт Бойярд» и «Выжить в Дубае» и зажигательные диджей-сеты.

Волшебство итальянской ночи, атмосфера праздника и просторная бесплатная парковка идут в комплекте. Свободные столики еще остались: забронировать один для себя и еще один для друга можно в чат-боте