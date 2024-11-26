Как пройдет второй день рождения Vivi: лучшие букеты Тосканы, авторская аранжировка итальянской кухни и памятные открытки с итальянскими пейзажами

Команда итальянского ресторана поделилась музыкально-художественной программой готовящегося праздника.

В субботу 30 ноября итальянский ресторан Vivi будет отмечать свой второй день рождения и устроит для своих гостей яркий праздник с великолепной гастрономической историей, безупречно подобранными напитками и красивой музыкой. Кроме подарков для гостей, которые уже готовит команда ресторана, ключевыми пунктами праздничной программы станут благородные напитки из Тосканы, которые бренд-сомелье Vivi Станислав Ухин подберет в тандеме с бренд-амбассадором винного дома Dodici Дмитрием Лазаревым, итальянская гастрономия в авторской аранжировке, песни на итальянском и русском от группы Elena et les Garsons и памятные открытки с пейзажами сердца Италии, которые создадут самарские художники.