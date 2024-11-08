Паста на бис: весь ноябрь в «Перчини» будут подавать пасту в сырной голове

После того, как в октябре «Качо э пеппе» в сырной голове попала в ТОП-10 самых заказываемых паст, команда «Перчини» скорректировала меню ноября.

В октябре одной из самых заказываемых паст в ресторанах «Перчини» стала паста «Качо э пеппе», которую подавали в сырной голове, чтобы она максимально и равномерно пропиталась сыром. По итогам месяца у гостей ресторанов возникло два вопроса: насколько такая подача гигиенична и можно ли будет продлить удовольствие в ноябре. На оба вопроса нам ответил территориальный шеф-повар ресторанов Перчини в Самаре Алексей Цилимбаев. Спойлер: магия продолжается!

«Начнем с первого вопроса: соблюдение всех технологий на кухне – это основа философии наших ресторанов. Поэтому забота о гигиене и санитарии можно смело назвать нашей приоритетной целью, а подача пасты в сырной голове отвечает самым строгим требованиям к чистоте и соответствует всем международным стандартам. После того, как официант чисто вымытыми приборами перекладывает блюдо с нежным соусом из сырной головы в тарелки гостям, голову возвращают на кухню, чтобы снять с неё верхний слой, провести тщательную термическую обработку газовой горелкой и подготовить для подачи следующему гостю.

Ответ на второй вопрос тоже утвердительный: оценив востребованность «Качо э пеппе» в сырной голове, мы решили, что в ноябре будем использовать такую подачу для пасты в перечном соусе с говядиной, куриным филе и креветками. Теперь каждый сможет выбрать «свой» вкус: пастрами из говядины добавит насыщенный, пряный и слегка копченый вкус, который прекрасно будет сочетаться с сыром, запеченное куриное филе придаст блюду нежность и мягкость, позволяя сыру оставаться главным акцентом, а тигровые креветки добавят свежий морской вкус, легкую сладость и интересный контраст с сыром!»