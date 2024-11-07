Гефилте фиш из щуки, финиковый трюфель и пейсаховка: чем удивит шеф-повар Игорь Сосенков в «Юрике»

В коктейльном парке пройдет гастрономический ужин в стиле Тель-Авива с израильскими специалитетами от столичного гостя – шеф-повара нашумевших баров Bix и Mitzva.

21 ноября в коктейльном парке «Юрик» пройдет гастромический вечер в стиле Тель-Авива: шеф-повар Игорь Сосенков удивит самарских гурманов израильскими специалитетами. Бывший шеф нашумевших столичных баров – Bix в духе американского бара ревуших 20-х годов прошлого века, который стал меккой для ценителей блюд в луизианском стиле (от гамбо с креветками до культовых Mac'n'cheese) и кошер-стайл заведения Mitzva, который прославился миксом старой доброй классики и современных гастрономических традиций Израиля – представит все лучшее из любимой средневосточной кухни и расскажет о своей философии. Специально для читателей Собака.ru мы собираемся проспойлерить и гастрономическую программу, и основы философии Игоря, который относится к тем шефам, что в каждый проект привносят яркую авторскую ноту.

Вот меню «израильского» ужина, который ждет гостей «Юрика»: гефилте фиш из щуки с пряным свекольным пюре и сливочным хереном, латкес из свеклы с нежным козьим сыром, салат с копченой утиной грудкой, гранатовым винегретом и медовыми сотами, украшенный гранатовыми зернами и три финиковые конфеты, обсыпанные кокосовой стружкой, кунжутом и какао на десерт.

А теперь немного о философии, которой с нами поделился Игорь Сосенков:

«Кухня Ближнего Востока привлекает меня разнообразием вкусовых отенков и специй, которые открывают безграничные горизонты для творчества и экпериментов. Гурманов всего мира давно покорили яркие вкусы фалафеля, солонины, брискета и всевозможных намазок. Я давно работаю в заведениях с израильской кухней и у нас всегда приличный поток гостей. Для гостей «Юрика» я приготовлю подборку хитов ближневосточной кухни, чтобы постараться раскрыть все ее грани и на один вечер создать в Самаре атмосферу вечернего Тель-Авива.

Ближневосточная кухня не так популярна в России, как итальянская или грузинская, во многом из-за того, что для нее сложнее подбирать продукты и специи. Я, например, какие-то продукты заказываю напрямую: специи, перчики, мацу и так далее. И вот это ожидание, связанное с логистикой, многих отпугивает. С другой стороны, популярность израильской кухни только набирает обороты и у нее все еще впереди!

В своей работе я редко ориентируюсь на тренды: во-первых, ближневосточная кухня совсем не привязана к новым тенденциям, во-вторых, мне просто нравится брать классические истории и переделывать их в своем прочтении!»