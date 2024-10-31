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Италия с ирландским акцентом: Vivi приглашает на Craic

Команда итальянского ресторана готовит для самарских гурманов застолье с ирландскими напитками.

В следующую среду в итальянском ресторане Vivi начнется ирландский Craic – застольное веселье с разговорами и общением. Специально для этого вечера команда поваров Vivi докажет, как итальянские штрихи могут украсить ирландскую кухню, и добавит к линейке шедевров от винокурни West Cork спешл-меню: шепард-пай с брискетом собственного приготовления и сыром скаморца, ирландский boxty с хурмой и страчателлой, торт Guinness и не только. Гастрономическое путешествие в Ирландию стартует 6 ноября в семь вечера.

Билеты уже можно купить, но их количество ограничено!

Все вопросы по телефону: +7 (846) 205-08-25


 

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