Открываем и празднуем: какие кафе и рестораны отмечают дни рождения на этой неделе

К многочисленным титулам Самары - космическая, туристическая и так далее – пора прибавлять статус ресторанная. И у нас есть убедительные доказательства: только на этой неделе планируется пять открытий новых заведений. О них и поговорим!

Недавно на Московском шоссе открылась вторая кофейня «Дринкит» – небольшое заведение с минималистичным дизайном в формате to go: для тех, кто спешит есть несколько стоек самообслуживания. К «кофейной» линейке прилагаются завтраки и быстрые перекусы: сырники, каши, тосты, круассаны и десерты.

– небольшое заведение с минималистичным дизайном в формате to go: для тех, кто спешит есть несколько стоек самообслуживания. К «кофейной» линейке прилагаются завтраки и быстрые перекусы: сырники, каши, тосты, круассаны и десерты. Завтра на улице Куйбышева откроется кофейня Balance Coffee , гостей которой ждет кофейная классика, авторские напитки, ланчи, разнообразные десерты и выпечка. А в программе открытия обещают много сюрпризов.

, гостей которой ждет кофейная классика, авторские напитки, ланчи, разнообразные десерты и выпечка. А в программе открытия обещают много сюрпризов. В следующую пятницу на улице Физкультурной откроется вторая кондитерская Bon Matin , которая обеспечит спальный район десертами, закусками и горячими блюдами из сезонного меню. Хорошая новость для сов: завтраки можно будет заказывать весь день.

, которая обеспечит спальный район десертами, закусками и горячими блюдами из сезонного меню. Хорошая новость для сов: завтраки можно будет заказывать весь день. На улице Высоцкого открылся бар-дистиллерия Олега Ларкина «47 градусов» , в которой делают акцент на культуру осознанного потребления, производят натуральные ингредиенты в собственной лаборатории и используют дикий лед, который помогает сохранять идеальную температуру напитка.

, в которой делают акцент на культуру осознанного потребления, производят натуральные ингредиенты в собственной лаборатории и используют дикий лед, который помогает сохранять идеальную температуру напитка. В ТЦ InCube кулинарная студия «Куст» добавила к списку мастер-классов сбалансированное меню, начала работать в формате уютного кафе и предлагает гостям хороший выбор: от вафель с яйцом пашот и ризотто с грибами до борща с уткой и морепродуктов с горгонзолой.