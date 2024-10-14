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Гастробренд в полный рост: завершился фестиваль Волжские сезоны

Все ценители гастрономических изысков окунулись в мир волжской кухни уже в четвертый раз — в Самаре завершился фестиваль Волжские сезоны.

Проведение такого масштабного ивента важно не только для ресторанной сферы, но и для культуры региона. Формирование нового, гастрономического бренда — важнейшая задача, изучение традиций и восстановление старейших рецептов, фокус на волжскую кухню… все это бесценно.

10 октября прошло закрытие проекта, и это было прекрасно. Экоферма, экологически чистые продукты, маламуты, дух русской усадьбы. Как это было, смотрим в фотоотчете.

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Михаил Денисов

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