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Эх, голова сыровая! Октябрьская новинка в «Перчини»

До конца октября в сети итальянских ресторанов можно познакомиться с легендарным итальянской пастой в сырной головке.

Какой же октябрь без итальянской кухни! И какая же итальянская кухня без легендарной Качо-э-пеппе? Встречайте хорошие новости: до конца октября в сети «Перчини» всех ждет встреча с одним из самых известных шедевров итальянской гастрономии: пасты в сырной голове! Изящный сливочно-перечный соус, оригинальная подача и неповторимая атмосфера средиземноморского радушия: похоже, мы знаем, как вы проведете эти выходные!

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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Места:
«Перчини на огне» , Перчини на Набережной

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