Эх, голова сыровая! Октябрьская новинка в «Перчини»

До конца октября в сети итальянских ресторанов можно познакомиться с легендарным итальянской пастой в сырной головке.

Какой же октябрь без итальянской кухни! И какая же итальянская кухня без легендарной Качо-э-пеппе? Встречайте хорошие новости: до конца октября в сети «Перчини» всех ждет встреча с одним из самых известных шедевров итальянской гастрономии: пасты в сырной голове! Изящный сливочно-перечный соус, оригинальная подача и неповторимая атмосфера средиземноморского радушия: похоже, мы знаем, как вы проведете эти выходные!