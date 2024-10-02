Олеся Давидюк: «То, что у нас второй год подряд получилось удивить независимых экспертов из разных городов, говорит о том, что мы на верном пути»

В последний день сентября экспертный совет независимой ресторанной премии WHERETOEAT огласил итоги этого года: итальянский ресторан Vivi второй год подряд попал в шорт-лист лучших ресторанов Центрального федерального округа России. Основатель ресторана Олеся Давидюк поделилась с Собака.ru, как команда заведения отреагировала на это событие. А заодно рассказала о другом событии – арт-бранче «Вкусы и запахи осени», который соберет гостей в эту пятницу.

«Для нас особенно показателен и важен тот факт, что Vivi второй год подряд включают в шорт-лист премии WTE. Потому что понятно, что первый год это всегда очень красиво, интересно и показательно: мы вложили много сил, чтобы реализовать задуманную концепцию. А вот попасть в шорт-лист второй – и последующие – годы всегда намного сложнее. Это можно считать своеобразной проверкой, выдержит ли заведение заданный уровень и ту планку, которую изначально ставит перед самим собой в первую очередь. И то, что у нас второй год подряд получилось удивить независимых экспертов из разных городов, говорит о том, что мы на верном пути. Хотя, мы, конечно, всегда самые большие критики сами себе: знаем, к чему придраться, знаем, что не всегда хорошо там, где хорошо говорят об этом гости, и знаем, над чем нужно работать.

И одним из направлений этой работы можно считать наши гастрономические вечера. Очередной сюрприз ждет наших гостей в эту пятницу: мы приготовили арт-бранч «Вкусы и запахи осени». Мы представим пять самых громких ароматов осени от Eliteparfum1, подберем благородные напитки к каждому аромату, будем рисовать этими напитками на мольбертах и, конечно оценивать наше осеннее меню».