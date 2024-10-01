Осенние шорты: самарские заведения на WHERETOEAT

Шесть самарских заведений попали в список лучших ресторанов Центрального федерального округа России: мы нашли их в шорт-листе премии WHERETOEAT CENTER 2024.

Самарские рестораторы получили высокие оценки от жюри ежегодной независимой ресторанной премии WHERETOEAT: списки ее победителей формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов. В этом году в шорт-лист по Центральному федеральному округу России попало шесть самарских заведений, включая Nebo, Vivi, LUNASOLE , «Где нас нет». Специально для Собака.ru директор по стратегическому маркетингу и развитию «Ресторанной компании Поляна» Женя Кручинина рассказала, на что обращают внимание экспертное жюри и что дает ресторану попадание в шорт-листы WTE.

«Точного ответа на вопрос, на что обращают внимание члены жюри премии, нет, и не может быть просто потому, что список экспертов закрыт. Поэтому говорить за того, кого мы не знаем, невозможно. В регламенте премии, который всегда висит на официальном сайте WTE, прописано, что в члены жюри входит определённое количество экспертов от региона, которое зависит от конкретной области: это не один и не десять человек, а, как минимум, сто экспертов. То есть это масштаб и оценка большого количества профессионалов. К тому же, каждый год список экспертов обновляется минимум на 30%. Зато мы точно знаем, как можно привлекать внимание к своему проекту, придумывая различные инфоповоды: устраивая гастроли, проводя мероприятия, создавая коллаборации и организовывая городские форматы. Словом, всем, что может привлечь внимание к проекту и поспособствовать тому, чтобы гости начали говорить о нас чаще, а эксперты обратили дополнительное внимание

Важно понимать, что это не конкурс – это премия. И подобных премий в нашей стране больше нет. Если говорить про другие гиды и премии, это совершенно другая система оценки. Если говорить про WTE, то это премия, которая дает дополнительный гостевой поток и привлекает туристов к проекту: этот факт уже проверен не раз в других регионах, поэтому мы доверяем авторитетному мнению коллег, ведь премия имеет историю длиною в 11 лет!»