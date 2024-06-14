«Северная экспедиция» отправляется в «Небо»: в самарском руфтопе пройдет эксклюзивный гастроспектакль

В июле команда ресторана «Небо» представит иммерсивный ужин с погружением в вечную мерзлоту.

В первый четверг июля самарских фуди ждет уникальная «Северная экспедиция», которая погрузит их в вечную мерзлоту и поможет раскрыть все тайны уникального, загадочного и таинственного севера. Специально для тридцати счастливчиков, которые попадут на иммерсивный гастроспектакль команда ресторана «Небо» построит уникальные декорации: пройдя через световой туннель, участники «Северной экспедиции» окажутся на северном полюсе и смогут ощутить себя бесстрашными исследователями, морскими рыбаками и странниками, которые затерялись в снежной тайге, и встретить на своем пути множество сюрпризов: от оленей до северного сияния.

Специально для полного погружения в атмосферу таинственного Севера команда ресторана «Небо» приготовит уникальное «экспедиционное» меню. Участников экспедиции ждут три курса напитков, семь курсов блюд, уникальный десерт «Уголь» от шеф-кондитера Дарьи Булгаковой и эксклюзивные специалитеты от бренд-шефа Алексея Кызъюрова: сэндвич с гребешком и крамблом комбу, морской печеный еж с камамбером и трюфелем, камчатский краб в копченых сливках с соусом личи, томатами и зелеными яблоками, фермерские сыры с леденцом из меда, сиг горячего копчения с лисичками и соусом даси, запеченная перепелка с лесными грибами и соусом из лесных ягод и запеченный пирог с олениной и фуагра.

Партнером иммерсивного ужина станет сеть салонов оптики «Роскошное зрение», а над атмосферой и декорациями «Северной экспедиции» будут работать партнеры иммерсивного гастроспектакля: гуру 3D-mapping Сергей Судаков, команда «Бюро Event» во главе с руководителем агентства Анной Ракитиной и оркестр «Синестезия».

Момент для старта «Северной экспедиции» выбран не случайно: директор по маркетингу ресторана «Небо» Елена Адамова отметила, что организаторы хотели сыграть на контрасте и сочетании июльской жары и вечной мерзлоты.

Елена Адамова директор по маркетингу ресторана «Небо» «Seafood – это одна из главных фишек ресторана «Небо»: кроме морских ежей, крабов и устриц в нашем меню много уникальных блюд из морепродуктов. Именно поэтому нам хотелось поработать с морской тематикой и показать, что Север и его холодные моря, несмотря на свой суровый характер, прекрасен и очарователен. Идея масштабного гастрономического спектакля родилась давно: мы видели интересные проекты, объединяющие 3D-реальность и гастрономию, в ресторанах Москвы, Казани и Дубаев и мечтали познакомить с этим форматом самарскую публику. Теперь у нас есть повод для гордости: в процессе работы над «Северной экспедицией» мы поняли, что можем поднять планку и выйти на новый уровень качества. Концепция нашего проекта построена на органичном сочетании роскошных декораций, музыки и гастрономических специалитетов, к которым добавили потрясающие эффекты. У нас получилось создать новую реальность, которая ломает шаблоны и стереотипы, выводя гастрономическое шоу на новую орбиту. Реальность, в которой холодный лед декораций реагирует на тепло человеческой руки и создает эффект присутствия на северном полюсе. За два часа тридцать участников «Северной экспедиции» «проживут» сутки на Крайнем Севере: экспедиция начнется рано утром, закончится поздно ночью и познакомит искателей гастрономических приключений со всеми северными достопримечательностями: холодным морем, в котором можно будет порыбачить, заснеженными торосами, которые нужно будет преодолеть, и северным сиянием, которым можно будет полюбоваться. И да: у нас будет всего тридцать билетов на это эксклюзивное гастрономическое шоу!»

Забронировать билет на «Северную экспедицию» можно на сайте ресторана