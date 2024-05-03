Самые яркие майские: что заказывать в самарских ресторанах в мае

Собрали самые яркие новинки из меню городских кафе, ресторанов и фудкортов.

Специально для городских фуди редакция проверила, что нового приготовили шефы самарских кафе и ресторанов.

Сеть «Перчини» встречает последний месяц весны воздушной сенсацией – блюдом месяца назначена пицца на тонком тесте с воздушными бортами с пастрами из индейки и яркой начинкой с сыром моцарелла и сырным кремом. Попробовать эту пиццу можно будет только в мае!

В мясной гостиной Meat Happens составили майское расписание четверговых спешлов: 9 мая назначена встреча с греческим – нежная говядина, которая подается с фалафелем, соусом дзадзики, маринованными оливками и лепешкой – сетом «Легенда», который можно назвать воплощением волжского гедонизма. 16 мая шеф познакомит с авторским прочтением такого утонченного, и в тоже время сытного блюда, как говяжьи ребра с кремом из копченого сыра , 23 мая роль спешла сыграет говядина Веллингтон, а 30 мая – свиная рулька из смокера.

Для тех, кто не представляет себе май без шашлыка, в «Тати Номи» шестого мая можно будет попробовать японские кушияки — мини-шашлычки, которые готовятся на небольшом гриле-якитори. Обещают три кушияки-варианта: Кушияки Эби, Кушияки Тори и Кушияки Ика.

В последний месяц весны амбассадоры вьетнамской кухни из MISKA добавили в меню несколько новинок для ценителей: в мае здесь можно заказать салат с тунцом, арбузом и салатом, жареный рис с морепродуктами и креветки темпура с устричным соусом.