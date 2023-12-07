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«Лучшие» есть у нас дома: «Искусство есть» наградили за пиар

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Проект ассоциации ресторанов Milimon Family и Самарского Областного Художественного музея «Искусство Есть» отметили на VI Национальной профессиональной премии «Лучшие в индустрии 2023».

В понедельник на форуме лидеров фуд-индустрии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» прошло торжественное награждение победителей VI Национальной профессиональной премии «Лучшие в индустрии 2023». Лучшей PR-компанией года члены жюри признали Проект ассоциации ресторанов Milimon Family и Самарского Областного Художественного музея «Искусство Есть». В рамках этого проекта, о котором мы много писали (https://www.sobaka.ru/smr/entertainment/art/175294), команда шеф-поваров Milimon разработала специальное меню, вдохновленное картинами экспозиции музея.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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