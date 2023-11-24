Паста, тыква и Индия: гастрономические новости ноября

Не испугавшись снегопада, «Собака.ru» прошлась по самарским кафе и ресторанам в поисках новинок меню.

С учетом того, что во многих домах началась эпоха «Не трогай, это на Новый год», собрали самые вкусные новинки, которые можно попробовать в самарских кафе и ресторанах. Получилось небольшое гастрономическое путешествие.

Зная, что настоящие волжане часто проводят зиму на Гоа, первую остановку мы решили сделать в Индии. А, если точнее, то в суши-рамен-баре «Хокку», в меню которого появилась индийская страница. В топе наших рекомендаций цейлонский карри с морепродуктами и индийский боул с креветкой. Вегетарианцы тоже могут присаживаться за стол — для них есть пряный томатный суп со специями и кешью.

Италия – это всегда беспроигрышный вариант для тех, кто не может найти новогоднее настроение. Тем более, если учесть, что гастрономические волшебники из ресторана Vivi обновили меню и добавили туда много вкусного и интересного. Настоятельно рекомендуем две тыквенные «сезонки»: крем-суп и чизкейк. Трудно поверить, что тыква может быть такой вкусной.

Чтобы не покидать Италию, можно доехать до любого ресторана сети «Перчини» и успеть попробовать казаречче в сливочном соусе с пончиком из тигровых креветок и крабового мяса «сурими». Эта паста, которую готовят вручную, в солнечной Италии прочно ассоциируется с домом, а в Самаре доступна до конца ноября.

