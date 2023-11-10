Барбекю случается: мясная новость для серого ноября

Обновленный мясной ресторан Meat Happens BBQ скоро порадует городских фуди яркими новинками осеннего меню.

На следующей неделе начнет свою работу обновленный ресторан Meat Happens BBQ: на улице Куйбышева появится роскошная мужская гостиная, в которой «путника» всегда будут ждать сокровища барной карты и большие порции мяса. И не только мяса: опытный шеф-повар Артем Карабельников добавил в меню шикарные закуски, изысканную рыбу и потрясающие десерты. «Собака.ru» уже попробовала фирменный брискет, техасскую похлебку, камбалу с соусом из артишоков и оливок на аргентинском гриле и нежнейший баскский чизкейк – идеальный рецепт от осенней хандры.