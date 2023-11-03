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Кофе и все ответы: день рождения в арт-кофейне

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Кофейня White Cup отмечает день рождения в эту субботу.

В свой день рождения, который запланирован на эту субботу, команда кофейни White Cup будет отвечать на вопросы гостей и угощать их горячим джазом от дуэта Porter’s.

Фото: Архивы пресс-служб

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