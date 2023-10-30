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Новости для гурманов: подборка гастрономических «обновок»

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«Собака.ru» проинспектировала осенние обновления меню самарских кафе и ресторанов.

Один из лучших способов разогнать осеннюю тоску - хорошенько перекусить. Для тех, кому хочется новых ощущений, собрали горячие - в прямом смысле - новинки меню самарских заведений.
 

Команда тики-бара Idol решила добавить осени немного китайского флера. И китайских пельменей! Теперь в будние дни до шести вечера можно порадовать себя пельменями с курицей, креветкой и зеленым луком, со свининой и соусом ким чи или с говядиной и пекинской капустой. Таких пельменей вы скорее всего еще не пробовали.

Недавно открывшийся Lumos Barista pab обновил не только меню, но и представления любителей кофе: здесь предлагают кофейные коктейли для настоящих гурманов. В осенней подборке нет смысла говорить о холодных напитках, поэтому сразу поддадим жару и перейдем к «горячему» разделу, в котором три интересных сочетания: K-Lime, B-Con и Espresso tini. Как говорится, есть три кофе: в одном – идеальное сочетание тонкой кислотности лайма, сладости ванили и свежесваренного «фильтра», в другом кусочек бекона, который придает пикантности, а третий со вкусом овсяного печенья и шоколада с нотками ванильного рома. На какой сам сядешь?

Барный конструктор Китайская куртка/Хват обновил меню. В продаже сэндвичи с говядиной, курицей, креветками, свининой бань-ми. Также изменения коснулись меню стартеров: каждую пятницу и субботу можно будет попробовать батат фри с мисо майо, курицу в панировке и хрустящий баклажан. Из закусок три новых позиции: креветки катаифи с васаби молоком, хрустящий рис с лососем в спайси соусе, китайский салат в заправке мисо-цезарь. Кухня работает с 18:00 и до глубокой ночи.

Фото: Архивы пресс-служб

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