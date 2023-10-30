Новости для гурманов: подборка гастрономических «обновок»

Недавно открывшийся Lumos Barista pab обновил не только меню, но и представления любителей кофе: здесь предлагают кофейные коктейли для настоящих гурманов. В осенней подборке нет смысла говорить о холодных напитках, поэтому сразу поддадим жару и перейдем к «горячему» разделу, в котором три интересных сочетания: K-Lime, B-Con и Espresso tini. Как говорится, есть три кофе: в одном – идеальное сочетание тонкой кислотности лайма, сладости ванили и свежесваренного «фильтра», в другом кусочек бекона, который придает пикантности, а третий со вкусом овсяного печенья и шоколада с нотками ванильного рома. На какой сам сядешь?