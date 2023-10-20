Шеф рекомендует: отмечаем День повара

Ризотто с белыми грибами от шеф-повара ресторана «Перчини на огне» Дениса Боровкова

Чтобы приготовить ризотто, нам понадобится 100 граммов риса «Арборио», граммов сорок белых сушеных грибов, триста миллитров куриного бульона, немного красного репчатого лука, половина стопки белого вина, двадцать граммов сливочного масла, сорок граммов пармезана, десять граммов вяленых помидоров и чеснока на кончике ножа.

Сначала нужно замочить грибы в кипятке на два-три часа, потом вынуть их и нарезать крупными кубиками. Не выливайте грибной отвар – он пригодится нам позже! Пока замачиваются грибы, можно подготовить рис: его нужно слегка обжарить в сотейнике на сливочном масле, потом добавить белое вино и выпарить его, постепенно помешивая рис. После этого нужно добавить куриный бульон: сначала влить в ризотто сто миллилитров и выпарить его, непрерывно помешивая. Потом влить еще сто миллитров и также выпарить, а затем сделать то же самое с остатками бульона. берем еще одну сковороду, обжариваем на ней мелко нарезанный красный лук и чеснок до золотистости на оливковом масле, потом бросаем туда же грибы и обжариваем все еще две-три минуты. Перемешиваем, добавляем рис, заливаем грибным отваром - нам понадобится граммов сто пятьдесят - и добавляем специи по вкусу. Дожидаемся, когда рис дойдет до аль денте, снимаем его с плиты, выкладываем на тарелку. добавляем двадцать граммов сливочного масла, посыпаем пармезаном, оформляем мелко нарезанными вялеными томатами и подаем!