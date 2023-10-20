Шеф рекомендует: отмечаем День повара

Для всех, кто в День повара планирует примерить роль шеф-повара на собственной кухне, попросили поваров сети ресторанов «Перчини» поделиться простыми рецептами.
Чтобы каждый смог отметить День повара на своей собственной кухне, мы попросили шеф-поваров сети ресторанов «Перчини» поделиться простыми рецептами, которые можно приготовить дома. Надевайте фартук и приступайте!
Ризони с утиным филе и конфитюром из перца от шеф-повара «Перчини» на Московском шоссе Виталия Алексеева
Чтобы приготовить пасту Ризони, нам понадобится сто тридцать граммов пасты, по грамму тимьяна, черного перца и соли, немного – граммов шесть – оливкового масла, три грамма чеснока, сорок граммов сырного соуса, восемьдесят граммов куриного бульона, а для украшения блюда приготовим тридцать граммов конфитюра из болгарского перца и немного ростков гороха.
Выкладываем на сковороду утиное филе и быстро обжариваем его на масле с добавлением специй. Берем другую сковородку, выкладываем на нее чеснок и тимьян, добавляем пасту, вливаем куриный бульон и сырный соус, варим до нужной консистенции, а в самом конце добавляем сливочное масло, пармезан и специи. После этого нарезаем утиное филе под углом, выкладываем в тарелку сливочную пасту, выкладываем сверху утиное филе и декорируем блюдо конфитюром из перца и ростками гороха.
Киноа с тыквой от шеф-повара «Перчини» в Космопорте Усмана Абейдуллина
Для приготовления киноа с тыквой, нужны такие ингредиенты: тыква, киноа, грамм двадцать рукколы, граммов тридцать морковного крема, сорок граммов лимонно-медовой заправки и базилик для декора.
Сначала нужно почистить тыкву, нарезать ее толстыми брусками, посыпать молотой корицей и мускатным орехом, добавить немного тимьяна и черного молотого перца и меда. После этого надо сбрызнуть тыкву оливковым маслом и отправить на пятнадцать минут в духовку, разогретую до 250-300 градусов. Пока готовится тыква, варим до готовности киноа и делаем морковный крем: произвольно нарезаем морковь, варим ее до мягкости на среднем огне, сливаем воду, добавляем апельсинового сока – точно по весу моркови – солим, перчим, добавляем немного сахара и превращаем блендером в крем. Теперь делаем заправку: смешиваем по сто граммов оливкового и растительного масла, выжимаем в смесь сок из одной дольки лимона , добавляем соль ,сахар и немного черного перца, кладем столовую ложку меда и соевого соуса, а потом перемешиваем все венчиком до растворения сахара и соли.
Смешиваем киноа с рукколой и вливаем в смесь половину нашей заправки, а потом равномерно распределяем смесь на плоской поверхности. Хаотично делаем три горочки из морковного крема, выкладываем на нее подогретую тыкву, сбрызгиваем сверху оставшийся заправкой и украшаем блюдо листьями базилика.
Итальянский пирог с сезонными фруктами от территориального шефа сети «Перчини» Алексея Буцыкова
Чтобы приготовить начинку, нам понадобится триста граммов сахара, двести двадцать грамов сливочного масла, триста восемьдесят граммов пшеничной муки, четыре яйца, разрыхлитель теста и соль. Для начинки нужно взять четыреста граммов любых – сливы, груши, яблоки, персики или инжир – сезонных фруктов, десять граммов семян чиа и сахар для посыпки.
Готовим пирог так: взбиваем добела яйца с сахаром, вводим размягченное сливочное масло, добавляем муку, разрыхлитель и соль, а потом вымешиваем тесто до однородной консистенции и оставляем постоять минут на десять.
Когда тесто настоится, смазываем форму для запекания сливочным маслом и присыпаем ее мукой. После этого выкладываем тесто, разравниваем его по форме, выкладываем сверху нарезанные дольками фрукты и посыпаем их сахаром и семенами чиа. После этого ставим форму в духовку, нагретую до 180 градусов, и выпекаем в течение двадцати минут. Готовый пирог лучше всего подавать горячим с мороженым.
Ризотто с белыми грибами от шеф-повара ресторана «Перчини на огне» Дениса Боровкова
Чтобы приготовить ризотто, нам понадобится 100 граммов риса «Арборио», граммов сорок белых сушеных грибов, триста миллитров куриного бульона, немного красного репчатого лука, половина стопки белого вина, двадцать граммов сливочного масла, сорок граммов пармезана, десять граммов вяленых помидоров и чеснока на кончике ножа.
Сначала нужно замочить грибы в кипятке на два-три часа, потом вынуть их и нарезать крупными кубиками. Не выливайте грибной отвар – он пригодится нам позже! Пока замачиваются грибы, можно подготовить рис: его нужно слегка обжарить в сотейнике на сливочном масле, потом добавить белое вино и выпарить его, постепенно помешивая рис. После этого нужно добавить куриный бульон: сначала влить в ризотто сто миллилитров и выпарить его, непрерывно помешивая. Потом влить еще сто миллитров и также выпарить, а затем сделать то же самое с остатками бульона. берем еще одну сковороду, обжариваем на ней мелко нарезанный красный лук и чеснок до золотистости на оливковом масле, потом бросаем туда же грибы и обжариваем все еще две-три минуты. Перемешиваем, добавляем рис, заливаем грибным отваром - нам понадобится граммов сто пятьдесят - и добавляем специи по вкусу. Дожидаемся, когда рис дойдет до аль денте, снимаем его с плиты, выкладываем на тарелку. добавляем двадцать граммов сливочного масла, посыпаем пармезаном, оформляем мелко нарезанными вялеными томатами и подаем!
Фото: Михаил Денисов
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