В субботу по «Рюмочке»

Команда бара «Рюмочка» собирается отметить второй день рождения.

В эту субботу «Рюмочка» собирается устроить праздник по случаю своего второго дня рождения: с акустическим караоке, новым коктейльным меню и поздравительными сетами от диджеев-резидентов и гостя из города на Неве – поздравить бар и его гостей приедет Паша Бронкс. Команда бара приготовила подарки для тех, кто придет их поздравлять: про все сюрпризы рассказывать не хотят, но одно знаем точно: с десяти вечера до часу ночи в баре будут работать стилисты Manufactura Hair, которые займутся укладками гостей. Не забывайте одно маленькое условие: праздничный дресс-код!