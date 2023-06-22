Перевод с итальянского: Vivi приглашает на открытие летнего сезона

В ресторане Vivi обновилось летнее меню: переосмыслить итальянскую «классику» команде шеф-повара Артёма Фадеева помогли самарские груши и тыквы.

Команда Vivi приглашает познакомиться с линейкой летних блюд на основе самарской «сезонки»: кроме новых салатов и закусок, команда шеф-повара Артёма Фадеева предлагает гостям ресторана собственное прочтение итальянских блюд. В летнем меню появились такие традиционные блюда сицилийской кухни, как аранчини с креветками и эспумой из авокадо, и разновидности пасты, которую едят в Италии повсеместно, например, равиоли с тыквой и шалфеем. Для тех, кто не представляет лета без сладкого, тоже есть много интересных авторских сюрпризов: от «луговой» панна-котты, которая «заварена» на разнотравье и подается с медовым мороженым, до тарталетки с горгонзолой и грушевым сорбетом. Отдельно хочется упомянуть сладости с выраженными цитрусовыми вкусами, которые идеально подходят для самарского летнего зноя. И, конечно, главное летнее обновление – это новая коктейльная линейка, которой пополнилась барная карта Vivi. Каждый из этих коктейлей сделает летние ночи на террасе уютного ресторана в Одесском переулке ярче!