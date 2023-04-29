Три анонса на субботу: диджей Спутник, Коля Редькин и хаус-ветеран Сергей Санчес

Специально для Собака.ru музыкант и главный редактор микромедиа WARP Алексей Тилли выбрал самые яркие события грядущего уикенда.

Самара удивляет старожилов неожиданным летом – вы, вообще, помните, когда последний раз было плюс 30 в апреле? – и не менее неожиданным ренессансом роскошных привозов и вечеринок. Поэтому в последнюю субботу апреля у всех, кто хочет проводить рабочие будни безудержным танцем, очень даже неплохой выбор:

• Резидент Stvol.tv Спутник, который будет отжигать в стенах новомодного «Тати Номи»

• Герой отечественного ютуба Коля Редькин, с которым можно будет познакомиться в диско-баре «Хват»

• Хаус-ветеран Сергей Санчес, который отыграет сет в гастробаре «Редакция Числа»