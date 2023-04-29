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Три анонса на субботу: диджей Спутник, Коля Редькин и хаус-ветеран Сергей Санчес

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Специально для Собака.ru музыкант и главный редактор микромедиа WARP Алексей Тилли выбрал самые яркие события грядущего уикенда.

Самара удивляет старожилов неожиданным летом – вы, вообще, помните, когда последний раз было плюс 30 в апреле? – и не менее неожиданным ренессансом роскошных привозов и вечеринок. Поэтому в последнюю субботу апреля у всех, кто хочет проводить рабочие будни безудержным танцем, очень даже неплохой выбор:
• Резидент Stvol.tv Спутник, который будет отжигать в стенах новомодного «Тати Номи»
• Герой отечественного ютуба Коля Редькин, с которым можно будет познакомиться в диско-баре «Хват»
• Хаус-ветеран Сергей Санчес, который отыграет сет в гастробаре «Редакция Числа»

«Практический совет: если не знаете, что выбрать, попробуйте устроить себе диско-тур по всем локациям. Лично я планирую поступить именно так!»

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