Ну, они! Артем Шишакин и Рашид Салюков – рестораторы, которые показали, как мощно может Самара

От чего сегодня зависит успех ресторана? Есть какой-то алгоритм, который подойдет, условно, и для Москвы, и для Самары?

Артем: Рынки Москвы и Самары значительно отличаются. Однако для любого ресторана ключевым остается поддержание стабильного качества и создание вкусного продукта. В Москве важно делать акцент на впечатления, поскольку значительный поток туристов ищет эмоций и нового опыта. В Самаре же, где заведения чаще посещают местные жители, приоритет – это вкусная еда и высокий уровень сервиса.

Как считаете, ваша сфера – консервативно-традиционная или, словно мода, постоянно меняется?

Артем: Наша сфера постоянно меняется, и чтобы конкурировать на рынке, нужно постоянно придумывать что-то новое и удивлять гостей. Но самое необычное, как показывает практика, большинство посетителей – по статистике, семьдесят процентов – это традиционалисты. И они все равно выбирают привычные для них позиции.

С чего начинается проект нового ресторана?

Рашид: Ресторан, конечно же, начинается с идеи. Но иногда – с боли, когда понимаешь, что чего-то в городе не хватает, и это очень нужно. Так и родился проект «Земляне».

Чего в ресторане должно быть больше: маркетинга или вкусной еды?

Рашид: Маркетинг, безусловно, играет важную роль в развитии ресторана – без него заведение рано или поздно начнет стагнировать. Но вкусная еда – это всегда основа. Именно она – главная причина, по которой люди приходят в ресторан. Поэтому вкус блюд и качественный сервис всегда должны быть на первом месте.

Можно научиться прогнозировать развитие гастротрендов или проще создавать их своими руками?

Рашид: Научиться прогнозировать можно только с опытом. Самостоятельно делать прогнозы достаточно сложно, потому что тренды, если мы говорим о регионах, сегодня задают Москва и Петербург. Конечно, можно придумать какую-то уникальную концепцию, но, на мой взгляд, это достаточно сложно. Наиболее успешные форматы вообще не требуют прогнозирования: если вы хотите открыть ресторан, лучше выбирайте грузинскую, итальянскую, местную – региональную – кухни. Эти три концепции точно можно считать прогнозируемо успешными.