«Все, что есть в городе, более «серьезное», можно сказать, для тех, кому «за»

Всегда интересно говорить о том, что уже сделано, но еще интереснее – о том, что только предстоит. Сейчас все открыто говорят про два проекта – «Сыроварню» и «Жарок». Есть ли то, что остается «за кадром»?

На самом деле проектов, которые мы готовим к открытию, в два раза больше. Рядом с «Сыроварней», в том же здании, мы откроем флагманскую «Эклерную». К тому же планируем запустить в городе еще несколько небольших кафе. А еще мы строим клуб на «Станкозаводе» – пространство для молодых ребят от восемнадцати и – примерно! – до двадцати одного. Нет, это не будет похоже на привычный для многих клуб а-ля Sky Bar. Но пока что большего сказать не могу: концепция сейчас находится в разработке, да и не хочется вот так сразу раскрывать всех секретов.

Молодежи сейчас негде проводить время? В чем необходимость такого проекта?

Мне кажется, да, у молодежи нет места, где они могли бы проводить время по вечерам. Все, что есть в городе, более «серьезное», можно сказать, для тех, кому «за». Ниша достаточно большая и – что важно – довольно свободная – никакой особой конкуренции сейчас здесь нет.

Под «Сыроварню» – и, как оказалось, «Эклерную» – строится большое отдельное здание перед бизнес-центром «Монте-Роза». В городе не было подходящих под проект помещений?

В Самаре нет и никогда не было мест, где можно было бы открыть «Сыроварню». Идеей запустить в нашем городе этот ресторан я загорелся еще в 2018 году. Сначала проект с моим участием сорвался, затем началась пандемия, и только в 2022 году мне удалось снова к нему вернуться. Искали место: кстати, долгое время думали насчет помещения, где раньше находился ресторан «Тинькофф» на Московском шоссе. В итоге поняли, что мы там просто не поместимся.

Тогда следующий вопрос, который не могу не задать: когда Самаре ждать запуска проекта?

Мы уже ведем проектирование, у нас на восемьдесят процентов готов дизайн. Надеюсь, что нам отдадут объект в работу в августе, а, соответственно, от захода на объект до запуска проекта можно отсчитывать примерно полгода. Мы постараемся открыться в начале 2026-го.

Будет ли франшиза модернизироваться под Самару?

Конечно, будет. Безусловно, каждый регион, в который заходит франшизный проект, специфичен, он имеет свои особенности. И было бы ошибкой не учитывать это при запуске ресторана.

А что конкретно будет адаптировано под самарцев?

Пока ничего конкретного сказать не могу – до этапа пусконаладки кухни еще очень долго. Многое зависит от того, насколько у местных поставщиков получится выполнить все требования франшизы. Лично знаю историю, когда на заре развития франшизы «Сыроварни» томаты транспортировали самолетом из Москвы в Новосибирск.

Что вас зацепило в этом проекте настолько сильно, что вы не оставляли его с 2018 года?

Во-первых, я считаю эту концепцию наиболее близкой и понятной нашему потребителю. Во-вторых, есть четкая статистика, что у «Сыроварни» нет неприбыльных ресторанов. И плюсом к этому у меня сложились теплые отношения с руководителями франшизы и управляющей компанией – и я доверяю им на сто процентов.