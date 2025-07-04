Евгений Реймер: «Мне нравится, что у нас такой многогранный бизнес, который позволяет менять городскую среду и возрождать архитектурный облик родного города»

Это очень круто – получить «Золотую пальмовую ветвь ресторанного бизнеса». А что это означает для вас?

Мы не просто получили «Золотую пальмовую ветвь», а сделали это второй год подряд. Стабильность – признак мастерства. Такого в истории премии никогда не было! Мы сделали это с проектами: в этом году с барным особняком «Посольство», а в прошлом – с «Белотуркой». И даже несмотря на то, что оба эти проекта – результат командной работы – пекарню мы сделали в партнерстве с командой из Калининграда, а барный особняк вместе с командой Manufacture Group, у нас получилось решить главную задачу: четче обозначить Самару на гастрономической карте страны и получить масштабный пиар.

Вы уже третий год подряд запускаете фестиваль «Искусство Есть», который находится на стыке гастрономии и искусства. Чему он посвящен в этом году?

На этот раз тема проекта – архитектура. Все началось в 2023 году, когда мы вместе с Аллой Шахматовой и Самарским художественным музеем создавали меню, вдохновленное шедеврами живописи. В прошлом году фестиваль посвятили работе с театрами – источниками вдохновения для шеф-поваров стали спектакли. В текущем году решили сделать основой концепции архитектуру. Тем более, сегодня это актуальная повестка: Президент России говорит о том, что нужно возрождать памятники архитектуры, а в стране разворачивается огромное количество разнообразных программ возрождения исторического наследия. Вот мы и решили сделать свой вклад в повышение интереса к архитектуре, тем более что команда Milimon Team уже много лет восстанавливает старинные дома и открывает в них рестораны. В этом году фестиваль «Искусство Есть» стал поистине масштабным: в нем принимают участие четырнадцать городов со всех уголков нашей большой страны. В итоге рестораторы из Самары, Москвы, Оренбурга, Ижевска, Ярославля, Красноярска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Калининграда, Казани, Саратова, Владивостока и других городов получили возможность стать амбассадорами своих регионов, познакомить жителей и гостей родных городов с их архитектурным достоянием. Потому что после того, как человек попробует архитектуру «на вкус», ему захочется познакомиться с памятником, зданием или монументом, который вдохновил шеф-повара на создание блюда, поближе. Через вкусовую память архитектурный объект лучше запомнится, потому что она работает лучше всего.

А для вас, как для ресторатора, важен этот процесс поиска гастрономического кода региона?

Безусловно! Изучать историю – это важно, потому что в процессе ты эмоционально воссоединяешься со своим городом и меняешь отношение к нему. Сегодня, когда я больше знаю об истории Самары, считаю ее одним из самых значительных культурных и промышленных центров России. Самара всегда принимала участие в самых важных событиях. Взять, к примеру, «хлебную лихорадку», когда почти семьдесят процентов всей российской пшеницы, ржи и муки производили в Самарской области. Мы поставляли хлеб в семнадцать стран мира! Купцы сколотили целые состояния и, конечно, потом вкладывали деньги в развитие родной Самары, превратив ее из маленького уездного городка, в котором в середине XIX века проживало всего лишь пятнадцать тысяч человек, в крупнейший промышленный и культурный центр. Во времена Первой мировой войны мы накормили хлебом русскую армию, а во времена Великой Отечественной стали запасной столицей СССР. О Самаре можно рассказывать долго, потому что жизнь здесь «кипела» задолго до того, как князь Григорий Засекин построил свою знаменитую крепость. И наша задача, во-первых, не забыть эту историю, а, во-вторых, приумножить наследие города.

Раньше в Самаре были купеческие собрания, где первые люди города принимали решения, которые влияли на его жизнь. Есть ли сегодня у нас какой-то аналог купеческого собрания?

Есть. Купеческие собрания трансформировались в сообщества предпринимателей и бизнес-клубы, у каждого из которых свой регламент и цель. Вот только раньше решения купеческих собраний были направлены не только на развитие бизнеса, но и на инфраструктурное развитие города. Участников же современных бизнес-клубов больше волнует развитие предпринимательской деятельности, которая с каждым годом становится все глобальнее: можно вести дела во всем мире, не покидая собственный офис. Пожалуй, нам с коллегами немного не хватает каких-то коренных смыслов, но у меня есть идеи по объединению бизнесменов, неравнодушных к судьбе города, которые готовы взаимодействовать с местной администрацией и заниматься развитием городской среды. Кстати, информационный резонанс от наших проектов помогает привлечь интерес, в первую очередь, именно к Самаре и повысить ее туристический трафик. Поэтому «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» за лучшую пиар-кампанию в России, которую мы получили в 2023 году, – это не просто статуэтка, а эффективный инструмент, который помогает развитию Самары. И мне нравится, что у нас такой многогранный бизнес, который позволяет менять городскую среду и возрождать архитектурный облик родного города. Рад, что получилось «вдохнуть новую жизнь» во многие памятники архитектуры – примерами могут служить барный особняк «Посольство», ремесленная пекарня «Белотурка», кафе «Бенджамин» и ресторан «Ваще Огонь». Это придает делу совсем другой смысл, дарит новую созидательную энергию, вдохновляет всю нашу команду. Ты оставляешь след в истории города на десятилетия вперед. Стратегия нашей компании – не только развивать гастрономический ландшафт, но и возрождать архитектурный облик Самары. Поэтому мы продолжаем и взяли в работу еще несколько объектов. Знаете, однажды я пригласил в «Посольство» своего давнего друга, писателя, драматурга, режиссера и актера Евгения Гришковца, с которым мы знакомы уже более тринадцати лет. И он сказал: «Представляешь, сколько лет этот особнячок просто стоял, и никто не мог в него попасть? А твоя команда сделала так, что теперь каждый желающий может прийти и оценить красоту здания. И это очень здорово!» Поэтому наш фокус на возрождении исторического наследия можно считать хорошим примером для предпринимателей, которые стремятся вести социально ответственный бизнес. Как только мы сделаем так, что в историческом центре нормой будет «красиво и подсвечено» вместо «косо и криво», – это станет большим достижением, поскольку сразу отразится на экономике региона. Поверьте, у нашего города отличные перспективы: мы счастливые обладатели третьего в стране по масштабу исторического центра после Москвы и Санкт-Петербурга! И сейчас нам необходимо активно заниматься восстановлением исторической среды: реставрировать дома и наполнять их новыми смыслами, создавать комфортную среду, чтобы люди приезжали, а не уезжали из города в столицы. Считаю большим достижением, что, наконец, старый центр Самары признан историческим поселением. Это позволяет защитить старый центр от засилья безликих высоток. Город в перспективе выиграет многократно.

Но вы же занимаетесь не только восстановлением исторического наследия?

Да, мы не только восстанавливаем архитектурный облик города, но и совершенствуем систему образования! Небольшая преамбула. Я окончил Самарский аэрокосмический университет, и у нас был очень сильный преподавательский состав: два академика в вузе, не говоря уже о профессорах. Эти люди показали нам, что такое страсть к новым знаниям, как их добывать и как ориентироваться в любой ситуации, даже если ты чего-то не знаешь. Да, сегодня я не применяю на практике знания об эксплуатации воздушного транспорта, но меня научили учиться! В первом своем бизнесе я досконально разобрался в маркетинге и рекламе, а потом и в ресторанном деле. Но основы мне заложили в вузе. Поэтому считаю, что уровень высшего образования у нас в стране был и остается на очень высоком уровне. А вот средне-специальное образование требует апгрейда: профессиональные училища старого образца выпускают специалистов, которые не совсем готовы к работе в современных условиях, им не хватает практических знаний. Поэтому ассоциация Milimon Team стала ключевым партнером федерального проекта «Профессионалитет». К нам присоединились другие рестораторы, вместе мы будем развивать кластер среднего профессионального образования. Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна получат современные программы, аудитории и лаборатории, опытных преподавателей и возможность проходить практику на современном оборудовании в престижных ресторанах города. Наши шеф-повара и управленцы будут обучать студентов – будущих сотрудников сферы гостеприимства. Ключевая задача – повысить имидж профессии и влюбить будущих поваров, барменов и официантов в свою работу.