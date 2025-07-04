Надежда Красненко: «В сыроварении всегда есть немного волшебства!»

Если я правильно понимаю, Viva Speranza появилась потому, что вы захотели есть натуральное и экологичное сами и кормить семью тем, что сделали своими руками. Я угадал?

В яблочко! У меня четверо детей, и мне хотелось, чтобы они питались экологически чистыми продуктами. Все началось с того, что мы построили дом в Царевщине, о котором мы с мужем давно мечтали: я – потому что выросла в деревне и все выходные проводила в гостях у бабушки, а ему всегда хотелось обзавестись собственным хозяйством.

Так с чего же чего началась история Viva Speranza?

С курочки! Мы завели курочку. Потом уточку, потом гусочку, а после перепелок, пчел и кроликов появилась корова. Когда на нашей ферме появилась третья корова, они начали приносить по шестьдесят литров молока в день. Что я могла с ним сделать? Только сыр! Пришлось научиться сыроварению. Это сейчас в интернете десятки онлайн-школ и курсов, а двенадцать лет назад предложений было гораздо меньше! Сначала я отправилась в Москву, но полученных в столице знаний мне не хватило, и я отправилась овладевать секретами лучших сыроделов в Европу. И первое, что я поняла, когда вернулась с обучения: мне нужны другие коровы, потому что для того, чтобы сделать хороший сыр, нужно молоко от коровы специально выведенной породы, которую кормят специализированным кормом. И, вообще, на качество сыра влияет множество деталей и мелочей: важно, к примеру, не только чем кормят корову, но и как и когда ее кормят. Сейчас наши коровы едят лучше, чем люди: мы кормим их пророщенным овсом.

В какой момент сыроварение-хобби переросло в сыроварение-бизнес?

Изначально, конечно, вообще вопрос о бизнесе не стоял: я просто варила сыр для себя и близких. Просто в какой-то момент вложения вышли за пределы хобби: одна корова стоит двести пятьдесят тысяч рублей. Когда мы поняли, что пора переходить на бизнес-рельсы, начали просчитывать финансовую модель Viva Speranza: экономику, логистику и так далее. В этом плане нам повезло: и у меня, и у мужа есть сторонний бизнес, и у нас был определенный опыт. Сейчас у меня в активе восемьдесят технологий, которые я изучила, двадцать коров и восемьдесят козочек, то есть все, чтобы обеспечить Самару отличным сыром.

Восемьдесят технологий – это же восемьдесят сортов? Неужели европейские сыроделы так легко расстаются со своими секретами?

Если бы знали, как часто мне задают этот вопрос! Но ответ очень простой: триста пятьдесят евро в день за человека творят чудеса! Вам все покажут, расскажут, ответят на любые вопросы и чашечку кофе нальют. Нас и в Италии принимали с распростертыми объятиями, и во Франции. А после обучения мы ходили по магазинам. И знаете что? Я бы не сказала, что сыр у них на полках идеальный! Иногда пробуешь, а он откровенно перекисший.