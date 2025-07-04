Дарья Сапожникова: «Хочу, чтобы люди ценили и любили ремесленный труд: все, что делается руками, с душой и несет в себе благую цель!»

В какой момент ты решила, что хочешь стать пекарем и начать выпекать хлеб? И что подтолкнуло тебя к этому решению?

Я всегда была увлечена гастрономией, и в 2020 мне захотелось получить какое-то серьезное образование в этой сфере. Профессией повара я овладела в московской Novikov School, но сразу поняла, что работать поваром в ресторане я не хочу. Да и не смогу, скорее всего, потому что эта работа предполагает серьезные физические нагрузки: то, что я сейчас таскаю тяжеленные пакеты с мукой, разумеется, не в счет! Но дело даже не в физических нагрузках: я, может, и была готова работать двенадцатичасовые смены без возможности лишний раз в туалет сходить. А вот к отсутствию творчества, работе по техкартам и тому, что шеф-повар чаще всего эгоцентричный эм.. человек, даже готовиться не хотелось.

Но ведь нежелание работать пекарем вовсе не обязательно приводит человека в пекарню!

Это так! Скажу больше: примерно до 2015 года я вообще не любила хлеб и не понимала, чего все так с ним носятся! Мне всегда казалось, что он невкусный. До тех пор, пока я не попала в столичный ресторан Remy Kitchen Bakery: хлеб, который там пекли, заставил меня признаться самой себе, что он очень даже не невкусный! Кстати, забегая немного вперед, могу сказать, что шеф-бейкер многому меня научил на своем курсе. Но это будет потом, а пока я решила, что не хочу работать поваром, и вспомнила о существовании хлебной истории: в Москве культура ремесленного хлеба уже вовсю развивалась, но до нас тренды доходят с изрядным опозданием. В итоге я снова пошла учиться: Novikov School, Анна Маликова, академия Stanfood от Metro, потом ушла в декрет и вышла из него с твердым намерением стать пекарем и овладеть наукой выпекать хлеб. Сначала я готовила хлеб дома и кормила хлебом семью. Потом начала поставлять хлеб своим друзьям, потом бросила сама себе вызов: что я не смогу сделать десять булок вместо четырех? Постепенно мое увлечение переросло в домашнее мини-производство: придумала систему заказов и график выпечки и наработала клиентскую базу.

А потом бросила сама себе вызов?

Примерно так. Пару лет я пекла хлеб дома и неторопливо искала помещение для пекарни, которое удовлетворяло бы меня по всем параметрам, причем одним из самых важных критериев было окружение, потому что бренд Ma miche – это сочетание уникальности, эксклюзивности и гедонистической роскоши. Поиски продолжались довольно долго, но в конце концов я нашла помещение, которое позволило мне реализовать задуманный формат, в котором небольшая пекарня сочетается с пространством для мастер-классов, на которых можно научиться печь хлеб. Пару недель назад, например, к нам приезжал шеф-пекарь из Москвы.