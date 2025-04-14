«Я соблюдаю пост»: личный опыт Ирины Козаченко

До завершения Великого поста остается меньше недели – редакция Собака.ru отправилась на поиски городского героя, который знает не понаслышке, как поститься – и получать от этого удовольствие! Поговорили с ресторатором Ириной Козаченко, которая соблюдает пост уже (!) двадцать три года об ограничениях, фирменном борще, благодаря которому она и вышла замуж, поддержке в семье и любви – вокруг и внутри.

Соблюдать Великий пост – это взвешенное решение?

Мне было шестнадцать лет, когда я первый раз начала поститься. И это был абсолютно взвешенный выбор. Все время смотрела, как это делает моя мама, и в какой-то момент поняла, что хочу присоединиться к ней. Все было по-взрослому, без поблажек. Девчонки-сверстницы в этом возрасте уже начинали тусоваться в барах и клубах, а я решила ограничить себя – не только в еде – на немалый срок – на сорок восемь дней.

Лично знаю случаи, когда люди начинали поститься, чтобы «похудеть» и «подготовиться к лету». Как ты смотришь на такой подход?

Я смотрю на это нормально: когда ты перестаешь есть и пить, как мне кажется, внутри усмиряются внутренние демоны. И в принципе люди – сами того не зная – начинают поститься и изнутри: по опыту знаю, что в это время ты становишься спокойным – твою нервную систему ничего не будоражит, в том числе и алкоголь. Возможно, потом эти люди будут смотреть на пост еще и с другой – «несъедобной» – стороны.

В чем ты себя ограничиваешь во время поста?

Прежде всего, я пытаюсь меньше злиться, нервничать, огрызаться, а я довольно вспыльчивый человек. Очень стараюсь быть быть терпимой. Можно есть все, что угодно, условно соблюдать «пост», но при этом быть недобросовестным человеком. Есть ли в этом смысл?

А еще я ограничиваю себя в роскоши – это касается в том числе и еды. Да, можно поститься шикарно, если этого захотеть. Но в нашей семье такое не принято. Православная церковь разрешает морепродукты во время поста, но мы считаем, что это все-таки деликатес: все сорок восемь дней сидим на гречке и капусте – и для нас это не сложно.

Есть ли стереотипы, связанные с Великим постом, с которыми ты встречаешься чаще всего?

Некоторые уверены, что человек не может жить без мяса. Я считаю, что это самый настоящий миф! Фразе: «Я даже неделю не могу обойтись без мясных блюд» не поверю никогда. Уже двадцать три года я пощусь, иногда еще и голодаю по десять дней – и с моим здоровьем все в порядке. На сто процентов уверена, что человеческий организм – самая умная машина, которая может приспособиться ко всему без какой-либо специальной подготовки.

Стоит ли проходить чек-ап организма перед постом? Делаешь ли это ты?

Следует отталкиваться от индивидуальных показаний. Да, при камнях в почках или, например, диабете лучше проходить обследования регулярно. Каждый должен прислушиваться к своему организму. Я отлично знаю свой: мне не нужны никакие чек-апы и прочие проверки, как и моему мужу.

Какие самые классные гастро-открытия ты сделала для себя в мире общепита?

Главное открытие в том, что постная пища может быть невероятно вкусной. Например, сейчас я уже не могу представить свою жизнь без зеленого салата из нашего ресторана: кажется, я начинаю мечтать о нем уже с самого утра, как только открываю глаза. Разнообразить рацион можно с помощью различных намазок: берем гуакамоле или хумус и макаем в них хлеб. Вариантов, как разнообразить рацион, множество: дней через десять организм полностью привыкает – мне уже не хочется ни сыра, ни мяса, ни тем более алкоголя.

Что из постного готовишь дома ты и твоя семья?

Я готовлю постный борщ судьбы – да, тот самый, во многом благодаря которому я вышла замуж: как-то я сварила Жене такой же – и он просто обомлел. После этого дня мы с ним – с Женей! – так и не расставались. Так что этот суп – настоящий талисман нашей семьи.

Семья поддерживает твое решение?

Конечно. Женя постится вместе со мной – он постился и до нашей встречи. У нас по этому вопросу никогда не было никаких разногласий и недопониманий. Скажу больше: вместе мы ходим в храм, причащаемся и посещаем воскресные службы.

Было ли непонимание со стороны окружающих?

Вопрос сложный. Вероятно, было, но я не могу вспомнить конкретных случаев – да и мне на них, признаюсь, это все равно. Моя жизнь – она только моя. My life, my rules – как говорится в одной известной песне.

Как ты объясняешь сама для себя, в чем главная цель и смысл Великого поста?

Смысл – побороть зло внутри себя, сделать этот мир светлее, ярче, красивее, добрее. Ведь самое главное в жизни – что? Любовь, которая вокруг нас. И, конечно, главная цель поста – подготовиться к Пасхе, очиститься и принять ее со светлыми помыслами, мыслями и чистым сердцем.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Анастасия Загардинова