Что готовят дома рестораторы? Отвечает Алексей Шиповский!

Заглянули в тарелку – да, и что? – руководителя магазинов, работающих под брендом Vinoteca friendly wines, Алексея Шиповского: узнали больше про его бэст-завтрак и блюда, которые он никогда не станет готовить у себя дома.

Я готовлю дома каждый день – чаще всего именно завтрак. Это мой самый любимый прием пищи! Просыпаюсь всегда голодный и с радостью готовлю яйца, гранолу с йогуртом и кофе. Никаких трудностей! В целом вся моя семья – любители простой кухни и блюд без сложно выдуманных рецептов.

Летом, если за окном хорошая погода, я часто жарю стейки или рыбу на гриле. А вот говяжью печень я просто ненавижу: в жизни бы не хотел, чтобы ее готовили в моем доме – ни я, ни члены моей семьи.