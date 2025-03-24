Завтрак с героем: с чего начинается утро Ирины Кабиной

Главное правило моего завтрака – он должен быть обильным. Когда я просыпаюсь, то сразу иду есть. Даже если на часах пять утра. Мой папа, врач-хирург, всегда говорил, что самый важный прием пищи – это завтрак! Поэтому плотно «потрапезничать» по утрам – это святое. Должна признаться что очень люблю сырники, но не умею их вкусно готовить, поэтому иногда охочусь за ними вне дома. Зато смело могу назвать себя профессионалом в выпекании тончайших блинчиков. Обожаю их, утопающих в сливочном масле, со сметаной и сахаром. Ещё, мне очень импонирует завтрак по-турецки в его классическом исполнении. Я прихожу в восторг когда официант приносит тебе индивидуальный огромный поднос со множеством разных закусок: несколько видов сыра и колбасы, оливки, свежие овощи, фермерские яйца, лаваш, фрукты, мед, варенье и орешки... ммм! Но для таких завтраков надо держать большой запас еды и регулярно его пополнять, а это у меня получается не всегда. Поэтому сегодня делюсь с вами своим самым популярным завтраком.