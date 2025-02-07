Покажите ваши тарелочки! Что готовят дома Роман Вавилин и Никита Садов

Редакция Собака.ru утоляет голод и интерес и снова подглядывает – исключительно по-доброму – в тарелки тех, кто каждый день кормит Самару. Первыми о сокровенном рассказывают генеральный директор «Ресторанной компании Поляна» Роман Вавилин и операционный директор проектов «Эклерная», Osteria Lora и Stars Coffee в Самаре Никита Садов.
Роман Вавилин
Нужно начать с того, что я стал ресторатором, потому что не люблю готовить. Но при этом кухня дома оборудована не хуже кухни в ресторанах, потому что готовить любит моя супруга.
Если подойти к вопросу более серьезно, то те, кто следят за моим телеграм-каналом (https://t.me/work_hero), уже читали пост, где я рассказывал про свои отношения с питанием. Поэтому могу рассказать, что из коронного и разрешенного мне готовит моя жена: это сибас по-тайски на пару в имбирном соусе. Блюдо, которое моментально переносит на берег Андаманского моря! Здесь есть два секрета – качественное оборудование, на котором мы готовим рыбу, и морская соль в хлопьях – ее мы привозим из всех путешествий. А вот из того, что мы никогда не делаем дома, это сладкое и выпечка – не едим глютен и сахар.
Мой стандартный завтрак выглядит так: бутерброд на хлебе из зеленой гречки с овечьим или козьим маслом и сыром или красной рыбой. Обедаю я в основном в районе офиса – часто выбираю для этого «Где нас нет». А по вечерам мы встречаемся за семейным ужином: супруга делает курицу на пару, сибас, о котором я уже говорил выше, или утку, маринованную в сливовом соусе.
Никита Садов
Обожаю готовить завтраки! Это самый приятный и долгожданный – всю ночь жду! – прием пищи. В них часто используются яйца, а яйца – это самый крутой и секретный ингредиент. Убежден, они правят кулинарией. Завтраки я готовлю каждые выходные, для остального нужны музы: друзья, девушка, любые гости, которые попадают в зону моего персонального гостеприимства.
В целом я открыт к экспериментам, и готов ворваться в любую авантюру. Как-то раз, например, готовил пастуший пирог с печеным цыпленком и луком пореем: запекал цыпу, разбирал цыпу, сам делал тесто, демиглас на куриных костях и бешамель. И это были увлекательные девять часов приготовления одного блюда! Прекрасное воскресенье, правда?
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)