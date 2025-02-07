Покажите ваши тарелочки! Что готовят дома Роман Вавилин и Никита Садов

Роман Вавилин

Нужно начать с того, что я стал ресторатором, потому что не люблю готовить. Но при этом кухня дома оборудована не хуже кухни в ресторанах, потому что готовить любит моя супруга.

Если подойти к вопросу более серьезно, то те, кто следят за моим телеграм-каналом (https://t.me/work_hero), уже читали пост, где я рассказывал про свои отношения с питанием. Поэтому могу рассказать, что из коронного и разрешенного мне готовит моя жена: это сибас по-тайски на пару в имбирном соусе. Блюдо, которое моментально переносит на берег Андаманского моря! Здесь есть два секрета – качественное оборудование, на котором мы готовим рыбу, и морская соль в хлопьях – ее мы привозим из всех путешествий. А вот из того, что мы никогда не делаем дома, это сладкое и выпечка – не едим глютен и сахар.

Мой стандартный завтрак выглядит так: бутерброд на хлебе из зеленой гречки с овечьим или козьим маслом и сыром или красной рыбой. Обедаю я в основном в районе офиса – часто выбираю для этого «Где нас нет». А по вечерам мы встречаемся за семейным ужином: супруга делает курицу на пару, сибас, о котором я уже говорил выше, или утку, маринованную в сливовом соусе.