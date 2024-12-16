Владелица ресторана Vivi Олеся Давидюк о тщетности попыток вывести формулу беспроигрышной концепции и тонкостях самарской культуры досуга.

О «волшебной таблетке» и искусстве адаптации

Мне кажется, есть только один способ выбрать правильный вектор развития. Недавно я посмотрела сериал «Комбинация», и там один из героев говорит так: если ты чем-то занимаешься, а у тебя нет мурашек и бабочек в животе, значит, то, что ты делаешь – не твое. Я тоже так считаю. Потому что без бабочек в животе не получится передать окружающим свою веру в успех. Так что, если вам нужна «волшебная таблетка» – это вера в себя и бабочки в животе. А к этому стоит добавить позитивное мышление: я всегда верю, что все будет хорошо. В моем ресторане, в нашей стране, да и во всем мире. Вот такая формула может помочь «оживить» любую концепцию.

В последнее время я часто слышу, что сегодня ресторан – или любой другой проект, включая жилой комплекс – может устареть, пока его строят. Иногда и такое случается. Но мне кажется, проблема совсем не в выборе той или иной концепции, а в том, что у нас в Самаре пока еще не сформировалась культура досуга. Да и в целом культура: в самарских ресторанах многие люди ведут себя иначе, чем в московских. И это ни для кого не секрет. А на отсутствие культуры накладываются трудности с экономикой. Все это, скажем так, не добавляет людям желания ходить по ресторанам.

Иногда я мысленно возвращаюсь назад и понимаю, что, скорее всего, ошиблась в каких-то расчетах – заложила не те сценарии. С другой стороны, после нашего открытия столько всего произошло, чего нельзя было вообще все просчитать: от пандемии до специальной военной операции. Это помогло мне понять, что нужно быть ко всему готовым и научиться быстро адаптироваться к переменам, а не воспринимать их в штыки. Гибкость – вот один из важнейших навыков современного предпринимателя. А вечное «учиться, учиться и учиться» пора заменить на «учиться, адаптироваться и меняться» – мне кажется, именно так можно сформулировать стратегию успеха в будущем, которое уже наступило.