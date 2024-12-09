Что нужно для победы в «Битве шефов»? Рассказывает Дарья Чекураева

Что привело сотрудника банка на Битву шефов: что общего у дебета с кредитом и гастрономии?

Я с детства болею кулинарией: мои первые эксперименты с едой начались еще в школе. А когда сидела в декрете, включала «Битву шефов», во время приготовления еды – так было веселее готовить. В какой-то момент поймала себя на мысли, что мне нравится юмор шефов и других участников шоу А потом случился тот самый день, когда мой трехлетний сын, сидя со мной на кухне, спросил у меня: не хочу ли я принять участие в «Битве шефов». И я, конечно, ответила, что хочу! И в тот же вечер подала заявку. А через несколько дней мне пришел ответ от команды шоу: меня попросили прислать видеовизитку.

Вам близок слоган «главное не победа, а участие» или вы ехали на «битву» только за победой?



Вообще, я ехала посмотреть, как все выглядит изнутри, окунуться в атмосферу сьемок и оценить атмосферу с другой стороны – от лица участника «Битвы». А еще хотелось увидеть харизматичных шефов вживую. На победу я, конечно, не рассчитывала. Хотя у супруга было другое мнение: он сразу сказал, что я выиграю, а потом поведу его в ресторан отмечать свою победу. Я в ответ только посмеялась. И, как оказалось, зря!



Есть ли у вас планы развивать себя в гастрономической сфере? Попробовать себя в роли су-шефа или открыть свое заведение?



Я бы хотела совершенствовать свои навыки, пройти какие-то курсы и поучиться у профессионалов, но только исключительно для себя – на «профессиональной» кухне я работать не хочу. Возможно, когда-нибудь, я открою свою пекарню, потому что мне интересно это направление. Но там нужны не только навыки кулинара, поэтому, если это и случится, то точно не сегодня-завтра.



Эта победа как-то изменила вашу жизнь?



Для меня это победа стала приятной неожиданностью, но мне кажется, я имею полное право гордиться этим достижением. Честно говоря, сначала мне было просто приятно от того, что я стала участницей своего любимого шоу. Поездка на «Битву шефов» дала мне возможность сменить обстановку и добавить новых красок в свои привычные будни: я получала огромное удовольствие от процесса и наслаждалась каждым пройденным этапом. Так что победа стала просто супербонусом к тому классному и яркому дню, который у меня получилось пережить сразу два раза: шоу снимали в апреле, поэтому в первый раз я эмоционально отреагировала на свою победу весной. А потом «Битва» вышла на экраны и у меня появилась возможность прожить весь путь к победе заново! Конечно, победа изменила мою жизнь! Она изменила мое мышление и мою самооценку: после возвращения с «Битвы», я начала заниматься с коучем и сняла свой первые рилзы с рецептами. И мне это понравилось! Я получила сотни приятных слов, которые меня воодушевили, и благодарна каждому, кто меня поддержал, за добрые слова в свой адрес. И очень благодарна Вселенной за такой классный опыт. А еще я поняла, что когда ты идешь куда-то искренне и без завышенных ожиданий, всегда получаешь сверхрезультат!