В этом году мы с командой решили разделить подготовку к осеннему сезону на двe больших программы: обязательную и «показательную». Почти как в фигурном катании.

В обязательную программу вошло традиционное обновление меню. В этом сезоне бренд-шеф Vivi Андрей Голубев, который всегда старается удивить гостей ресторана новыми гастрономическими сочетаниями, черпал вдохновение в теплой семейной истории с легкой ностальгией по пролетевшему лету и «Волжским сезонам». Мне очень трудно выбрать что-то из обновленного осеннего меню, но точно стоит попробовать ароматную уху по-итальянски с лососем, судаком, кальмаром, вонголе и конкассе из спелых томатов и домашнюю широкую пасту мальтальяти с рагу барбареско, которая подается в эмульсии из сливочного масла с шалфеем и рваными говяжьими щечками.

«Показательную» программу хотелось бы сохранить в секрете, но, чтобы заинтриговать, я приоткрою завесу тайны. Во-первых, мы планируем вывести индивидуальный подход к каждому гостю на новый уровень. В этом году мы, как ресторан, ориентированный на гостя и чутко отзывающийся на высокие индивидуальные запросы, осторожно начали готовить блюда, которых нет в основном меню, а потом перешли на организацию ужинов a la carte. В нашем активе организация устричного ужина после окончания сезона устриц, праздника камчатского краба для небольшой компании и вечера со стейками Вагю. С сентября мы планируем чаще принимать «вызовы» от наших гостей и радовать их индивидуальными гастрономическими праздниками.

Еще один приятный сюрприз, который мы готовим к осеннему сезону, – новый special с азиатским акцентом. Этот эксперимент с объединением двух кулинарных традиций гармонично объединил актуальные ресторанные тренды, запрос от наших постоянных гостей и нераскрытую грань таланта нашего бренд-шефа: одна из специализаций Андрея Голубева – паназиатская кухня, и он большой мастер в этом направлении. Как у нашей команды получится отразить в меню итальянского ресторана восточные мотивы? Ответ на этот вопрос можно получить уже сегодня: нам очень интересно ваше мнение. И не только по этому вопросу: в сентябре в Vivi начнется сезон гастовечеров. Мы начнем со знакомства с Highland Queen и смелого предложения сломать устоявшиеся традиции потребления легендарной линейки мужских напитков из Шотландии от бренд-сомелье Станислава Ухина и су-шефов ресторана Ильи Полосина и Андрея Кирюхина.

И, конечно, я настоятельно не рекомендую пропускать второй день рождения нашего ресторана, к которому мы готовим обширную гастрономическую программу. Вот я не стану делиться секретами и скажу только одно: не планируйте ничего на ноябрь, если не хотите пропустить наш праздник и жалеть об этом весь оставшийся год.