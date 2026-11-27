Номинация для стартеров, которые задают идеальный ритм ужину: яркие, точные и безупречно сбалансированные.
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Бао с цыпленком, «Хокку»
Рисовые булочки бао давно завоевали сердца поклонников азиатской кухни — особенно тех, кто ценит экзотический вкус без излишней остроты. Знакомиться с данным блюдом отправляемся в ресторан «Хокку» — главный транслятор азиатских трендов, где бао подают с хрустящим цыпленком, корейской морковью, соусом карри, кинзой и арахисом.
Креветки васаби, Nebo
Меню видового ресторана Nebo настолько обширно и соблазнительно, что выбор первого блюда может поставить в тупик даже опытного фуди. Если нужен идеальный хит для старта, выбираем (будет горячо!) креветки васаби. Да, это тот самый беспроигрышный вариант, с которым трудно поспорить.
Камчатский краб с икрой палтуса, «Скай бар»
Экзотика на грани реальности и дикая гастрофантазия поженились в одном азиатском стартере в «Скай баре». Здесь подают супернежное мясо камчатского краба с икрой палтуса и дополняют этот нереальный фуд-праздник томатами и йогуртом юдзу. Готовим камеры — будет суперэстетично!
Сет хэнд-роллов, Nomu
Когда настроение — провести вечер в эстетике японского лаунж-бара с традиционным вкусовым сетом — наш выбор — тольяттинское гастробистро Nomu (готовы приезжать из Самары снова и снова!). Главный хит, с которого стоит начинать знакомство с кухней, — сет хэнд-роллов (от креветки спайси и гребешка до тунца с соусом кимчи и осьминога!).
Креветки с фермент-ананасом, «Юми»
Ресторан «Юми» поселился на «Станкозаводе» совсем недавно, но уже успел занять свое местечко на гастрокарте города. Если вы ищете повод заглянуть сюда, то их фирменная закуска из тигровых креветок с квашеными ананасами, соусом васаби, перцем чили и кинзой — главный и неприлично вкусный аргумент в пользу визита.
«Коготь Феникса», «ГастроАзия»
Это надо видеть: «Коготь Феникса» — экзотическая закуска родом из китайской провинции Гуанчжоу появилась в Самаре! Прикоснуться к традиционной южноазиатской кухне можно в заведении «Гастроазия», где это блюдо готовят по всем канонам: куриные лапки тушат в пряном миксе из соевого, устричного и шаосинского соусов с добавлением имбиря, чили и специй.
Лепешка роти с тунцом, «Токи Рамен»
Сначала шеф-повар Кадзухико Кидзима познакомил всю Россию с рамен-культурой, а теперь он привез настоящую Японию в самый центр Самары (читать: разработал авторские рецепты блюд для изакая-бара «Токи Рамен»). Один из его личных гастрономических хитов — хрустящая лепешка роти с нежным тунцом татаки, кимчи и сливочной моцареллой.
Ананасы шрирача, «Гонконг»
Шеф-мастер нового ресторана «Гонконг» Александр Ляпоров добавляет яркости азиатской гастросцене Самары, делая ставку на смелые и пикантные вкусы сычуаньской кухни. Манифестируем: начинать знакомство с многогранным меню заведения стоит с закуски из ананасов шрирача (обещаем: это будет бодро!).
Кимчи, Very Peri
Супертрендовую закуску кимчи обожают не только за ее пикантный, пряный и безжалостно острый вкус, но и за целый набор витаминов, пробиотиков и антиоксидантов. За той самой закуской из лучших южнокорейских рамен-баров отправляемся в Very Peri, где ферментированную панацею готовят с соблюдением всех традиционной рецептуры.
Фото: Архивы пресс-служб
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