Когда настроение — провести вечер в эстетике японского лаунж-бара с традиционным вкусовым сетом — наш выбор — тольяттинское гастробистро Nomu (готовы приезжать из Самары снова и снова!). Главный хит, с которого стоит начинать знакомство с кухней, — сет хэнд-роллов (от креветки спайси и гребешка до тунца с соусом кимчи и осьминога!).