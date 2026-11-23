Ничто так не разбавляет хмурые осенние дни, как блюда из спелых яблок! В бистро «Земляне», как никто другой, поняли эту истину и презентовали яблочный сет, главными хитами которого стали пирожки с яблоками и ревенем, утиная ножка конфи с сезонными яблоками в меду и классика всех времен — яблочный штрудель с мороженым!