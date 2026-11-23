Меню, которые удивили нас новизной и заставили по-новому взглянуть на, казалось бы, давно знакомые продукты.
Фестиваль краба, «Перчини»
Этой осенью экзотический союз вкусов Средиземноморья и Дальнего Востока стал частью сезонных спешлов в «Перчини». Мастера кулинарии создали два (не побоимся этого слова!) шедевра: нежнейшая паста с кулаком краба в сливочно-томатном соусе и ароматная кесадилья с начинкой из камчатского краба, страчателлы и свежей руколы.
Гастропутешествие по регионам Грузии, «Дом Нино»
В сентябре команда ресторана «Дом Нино» создала не просто осеннее спешл-меню, а настоящий гастротур по самобытным регионам Грузии. В Месхетии пробуем тениле с пряным инжирным вареньем, в Кахетии — пеновани со сливой и сыром камамбер, а в живописной Имеретии — салат с имеретинским сыром и сочной сливой.
Яблочное сезонное меню, «Земляне»
Ничто так не разбавляет хмурые осенние дни, как блюда из спелых яблок! В бистро «Земляне», как никто другой, поняли эту истину и презентовали яблочный сет, главными хитами которого стали пирожки с яблоками и ревенем, утиная ножка конфи с сезонными яблоками в меду и классика всех времен — яблочный штрудель с мороженым!
Сезонное меню в духе Феррагосто, Osteria Lora
Воплощать дух итальянского торжества и традиции праздника Феррагосто в меню взялась талантливая команда ресторана Osteria Lora. Основа сета блюд — главные символы осеннего урожая: инжир на брускетте с сыром бри и вяленой уткой, ароматная дыня в салате с креветкой и халуми и терпкая слива в пицце с копченной уткой и сыром бри.
Весенне-летнее сезонное меню, «Гринберг»
В этот жаркий сезон меню «Гринберга» открыло волжанам палитру аристократического люкса. Лето прошло, но его главные вкусы остались: в ресторане и по сей день можно отведать командорского кальмара-гриль с кабачками, стейк-салат с сезонными овощами и муссом фета, пасту с морепродуктами и яркий коул слоу с кальмаром и свежим манго.
Арбузный спешл, «Чин Чин бистро»
Поклонники безудержной жары и свежих сочных вкусов этим летом по достоинству оценили арбузные спешлы от «Чин Чин бистро». Пить арбузный фреш во время дневных прогулок по Садовой или наслаждаться закуской из томатов, арбуза и мусса фета в самый разгар огненных выходных — отдельный вид гастрорадости, не меньше.
Сезон лисичек, MeatBarrique
Элегантный ресторан MeatBarrique в Тольятти преподнес шикарный подарок всем истинным фанатам лисичек. В разгар золотого сезона здесь, в самом сердце города на Волге, подают изысканные грибные блюда на любой вкус: от простой домашней картошечки с лисичками до эстетичного тартара из мраморной говядины с лисичками и муссом из пармезана.
Осеннее меню, «Этажи»
Команда проекта «Этажи» вывела знакомство с традиционными вкусами осени на новый уровень. Меню — симбиоз ярких вкусов с нежными сливочными текстурами — запеченная груша с карамелью, облепиховым креме и мороженым, салат с бурратой и кленовой заправкой, печеный камамбер с винным соусом и пармой. И да, все на высоте!
Летнее меню, «Астромарин»
Что такое райское наслаждение с видом на Волгу? У шеф-команды «Астромарин» есть свой (аппетитный!) ответ — их летнее меню, яркими звездами которого стали: салат с креветками и сочным манго, пинчо из морепродуктов и ароматный шашлык из свиной шейки на углях. Идеальнее блюд для трапезы под открытым небом не придумаешь!
Фото: Архивы пресс-служб
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