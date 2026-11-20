Слышите? Это гастрокарта Самары и Тольятти трещит по швам от громких открытий за последний год. Локальная ресторанная сцена окончательно перестала стесняться и выдала максимум: локальные проекты и столичные франшизы, места с хлебом, мясом, морепродуктами и костровой ухой прямо в центре города.

Это гастроновички (и номинанты премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти»!): девять ресторанов, которые открылись за последний год — и сразу мощно заявили о себе.



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