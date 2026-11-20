Слышите? Это гастрокарта Самары и Тольятти трещит по швам от громких открытий за последний год. Локальная ресторанная сцена окончательно перестала стесняться и выдала максимум: локальные проекты и столичные франшизы, места с хлебом, мясом, морепродуктами и костровой ухой прямо в центре города.
Это гастроновички (и номинанты премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти»!): девять ресторанов, которые открылись за последний год — и сразу мощно заявили о себе.
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Летний настрой — даже если за окном осенние дожди: в торговом центре «ГудОК» открылся ресторан «Жарок» от команды Kondratovich Group. Здесь делают ставку на огонь и мясо: его жарят, коптят, тушат и запекают, а к блюдам подают ремесленный хлеб. То самое место для всех, кому хочется загородного настроения (не выезжая за пределы Самары!).
Грузинская классика с вау-видами: ресторан Marani открылся на 10-м этаже пятизвездочного отеля Palmirobiz в Тольятти. В меню — хачапури и кебабы с открытого огня, а рядом — европейские блюда. Для особых случаев предусмотрены два вип-зала, а для теплых вечеров — терраса с панорамой города и его окрестностей.
Кавказская кухня, два этажа и вечерние диджей-сеты — на Дачной открылся «Южанин», проект Novikov Group и Family Garden. В меню поженили авторские позиции и популярные блюда кавказской кухни: от хумуса с салатом из узбекских помидоров и роти с лососем слабой соли до хачапури по-аджарски, шашлыков и, конечно же, люля.
Проект из Сочи наконец-то (а мы и рады!) добрался и до Самары — теперь мидии в фирменных красных кастрюльках можно есть не только в Тольятти. В меню — морепродукты, устрицы, легкие салаты, люкс-стритфуд и согревающие супы, а вокруг — много зелени и целых три этажа морского настроения.
Заволга переехала в город — правда, без купальников и катеров! На Ленинградской открылся ресторан кухни костра: с настоящей волжской ухой (вау-подача обеспечена!), картофелем в золе, шашлыками и хлебом. В интерьере — лодка, сети, гитары (можно сыграть!) и шторы из палатки, а в баре «Переправа» — позиции под настроение.
Ресторан при отеле делает ставку на комфорт-фуд и локальные (волжские!) вкусы. Говорим «Да!» карасям в сметане, стерляди, пельменям, борщу и — признайтесь, захотелось? — фермерскому мясу. Морепродукты сюда доставляют самолетом с Дальнего Востока, а меню обновляют минимум четыре раза в год — так что заскучать не получится.
Теперь не только четверг — рыбный день (а каждый на неделе!): в Самаре появился гастробар для тех, кто любит свежайшие рыбные стейки, сахалинского гребешка, камчатского краба и креветки. Светлый интерьер с волнообразными зеркалами и синей подсветкой создает эффект подводного мира, а карта напитков поддерживает главную идею проекта.
Пекарня «БИКО» открыла собственный ресторан (что? да!) на Ленинградской. За яркой надписью на фасаде скрывается спокойный интерьер и меню на любой случай: от брускетт с лососем и вителло тоннато до палтуса, бифштекса и пломбира в шоколаде. А на баре — авторские, классические и безалкогольные коктейли.
Обновились (и сделали это круто!): «Просекко9» на 9-й Просеке — новый масштабный ресторан группы «Горсовет» с русской печью, волжской рыбой и продуктами местных фермеров. Бренд-шеф Андрей Матюха собрал меню из 80 блюд, многие из которых не найти больше нигде в Самаре: от карасей в сметане до «Наполеона» с уткой.
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