Редакция Собака.ru официально (ура!) дает старт голосованию главной гастрономической премии региона «Что Где Есть в Самаре и Тольятти»! Весь год мы вместе с вами исследовали локальную карту двух волжских городов, дегустировали новинки, спорили о вкусах и выбирали лучшие заведения и блюда. И вот шорт-лист сформирован. Внутри — 15 горячих номинаций, охватывающих все лучшее, что мы съели (и выпили!) за прошлый год, команды, которым доверяли, и места, в которые возвращались — снова и снова.

Правила выбора победителей максимально прозрачные: номинантов отбирала редакция вместе с профессиональным экспертным советом и фуди. Теперь слово за вами: именно читатели выберут трех главных финалистов в каждой номинации, а итоговых победителей определят фуди.

Времени на поддержку не так много: голосование уже открыто на нашем сайте и продлится до среды, 3 декабря. А имена победителей (в народном и фуди-голосовании!) мы объявим на закрытой церемонии награждения в субботу, 5 декабря.

Переходим на сайт, изучаем номинантов, раскладываем все по тарелочкам и отдаем голоса за любимые рестораны, бары, команды и проекты.

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