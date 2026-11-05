Цифра дня: 85 миллиардов рублей потратили в заведениях общепита Самарской области за девять месяцев

Волжский гедонизм имеет свою математику и это доказано статистикой: Самарская область стала лидером Приволжского федерального округа по обороту общепита. С января по сентябрь 2026 года кафе и рестораны региона заработали 85 миллиардов рублей (гастрономический шок: это больше, чем в Татарстане и Башкортостане!)

Каждый шестой рубль, оставленный в заведениях общепита Приволжского федерального округа, пришелся на Самарскую область. Татарстан занял второе место с 83 миллиардами рублей, Башкортостан — третье с 58 миллиардами. Вместе три региона обеспечили 43% оборота общепита всего округа.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб