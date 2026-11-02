Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • News
Что Где Есть

Поделиться:

Ваби-саби, да и только! В ресторане Nebo пройдет вечер в формате омакасе

Мы не усложняем (и вам не советуем!): в четверг, 5 ноября, в семь вечера ресторан Nebo приглашает на гастрономический вечер «Ваби-саби». За одним столом соберутся всего восемь гостей, а шеф приготовит для них 10 курсов блюд.

Вдохновением для ужина стала японская философия ваби-саби — внимание к простоте, естественности и неповторимости момента. Вечер построят по принципу омакасе: гости доверятся выбору шефа, а меню будет раскрываться постепенно — от морских оттенков к насыщенным вкусам и тонкому финалу.

В программе — редкие виды рыбы и мяса, среди которых стейк портерхаус с выдержкой (!) 65 дней. 

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Nebo

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: