Максим Смолькин: «Считаю, что человек должен окультуриваться. В том числе и в гастрономическом плане»

«Этажи» существуют уже три года. Это проект, который стремится к премиальности. Как думаете, что ищут люди, которые к вам приходят?

Я убежден, что впечатление о ресторане формируется задолго до того, как гость открывает меню. «Этажи» расположены в особняке в историческом центре города, рядом — музей Алабина, фешенебельный отель «Лотте Самара», площадь Куйбышева... Чувствуете масштаб? Локация говорит сама за себя: это премиум. Есть своя придомовая территория, внутри здания — полный цикл производства. «Этажи» — единственное место в городе, где часть блюд готовят прямо при госте. Например, салат «Цезарь» могут собрать на гастрономической тележке прямо в зале, тартар приготовить в присутствии гостя, а стейк «Томагавк» эффектно нарезать перед подачей. При этом официант рассказывает об особенностях приготовления. Людям интересно не только наслаждаться вкусом, но и слушать про историю блюда — и это факт.

Считаю, что человек должен окультуриваться. В том числе и в гастрономическом плане. Однако премиальность — это не только локация и шоу. Составляющих много. Конечно, за три года мы прошли непростой путь. Был период, когда частая смена шеф-поваров отражалась на стабильности кухни. Если претендуешь на высокий уровень, нужно уметь признавать ошибки и исправлять их. В команду пришел шеф-повар Александр Дмитриев с опытом работы в мишленовских ресторанах.

Ваши завтраки — ностальгия по детству. А как удается делать так, чтобы она не превратилась в «бабушкину кухню»? Где та самая грань между теплым и старомодным?

Мы берем из домашней кухни самое ценное: все готовится из-под ножа. Не используем полуфабрикаты, только свежие продукты. При этом трепетно относимся к рецептуре, стараемся делать интересную подачу. Я и сам с удовольствием приезжаю в «Этажи» на завтрак по выходным. В будние дни редко получается: обычно уже к восьми утра я на работе.

Какое ваше любимое блюдо, связанное с детством?

Мой фаворит — это пшенная каша. Этот вкус не описать словами, нужно прийти и попробовать.

А у посетителей часто бывает запрос на что-то необычное?

Главная черта премиум-ресторана — любое блюдо из меню можно приготовить под пожелание гостя. Если у нас есть подходящие продукты — мы это точно сделаем. Часто сам привожу что-то и прошу приготовить. Допустим, кролика (еще теплого!). Скоро будет гастроужин с олениной — уже пробовал позиции на проработке. И это идеально!

У нас есть собственный аквариум с морепродуктами. Можно заказать анадару — это единственный моллюск с собственной кровеносной системой. Или золотую устрицу. Такого в городе вы точно не найдете.

Уже скоро Новый год. Есть ли у вас готовое меню или вы каждый раз придумываете что-то под компанию?

У нас действует банкетное меню, но мы всегда готовы обсуждать индивидуальные пожелания гостей.

Для меня принципиален вопрос ценообразования. Мы не считаем правильным повышать стоимость блюд только потому, что наступают праздничные даты. Считаю, что Новый год — как раз то время, когда люди должны уйти с ощущением чуда, а не с мыслью о том, что за праздничное настроение пришлось неоправданно переплатить.