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Что Где Есть

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Изучаем мясной характер с пяти сторон: в ресторане «Этажи» пройдет гастроужин

Выходим за рамки привычного (спойлер: смотрим на знакомые продукты в новом прочтении!): 29 октября ресторан «Этажи» приглашает на гастроужин. Будем пробовать разное: от тартара из оленины с эмульсией из костного мозга и чипсами из топинамбура до говяжьей вырезки с полянкой из зеленых овощей

К каждому (из пяти!) курсу подберут напиток, дополняющий блюдо, а музыка соединит все подачи в одну историю: от первого впечатления до финального аккорда.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
«Этажи»

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